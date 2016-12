Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Tovább hódítanak az oroszok: itt az új célpont

Szokatlan megállapodásokat kötöttek az oroszok az arab országokkal az elmúlt időszakban annak a tervnek a részeként, amelynek értelmében energetikai együttműködéssel is meg akarják erősíteni jelenlétüket a térségben. Moszkva egymás után "veszi be" a térség országait.

A szíriai katonai beavatkozással Oroszország jelentős hatalomként visszatért a Közel-Keletre, ám úgy tűnik, ez csak az első lépés volt azon az úton, amelyen igyekszik helyreállítani a szovjet időkben élvezett befolyását a térségben. A második hullámban az energiaipari együttműködést vetik be ennek érdekében - írja a Bloomberg.

Moszkva az elmúlt időszakban több jelentős együttműködési megállapodást kötött ezen a téren. Az első az OPEC és az olajkartellen kívüli országok egyezsége volt a fekete arany kitermelésének korlátozásáról. Ezt követte a Rosznyefty ötmilliárd dolláros katari beruházása, illetve egy egyiptomi megállapodás, amelyben az orosz állami olajcég 2,8 milliárd dollárért részesedést vesz egy gázmezőben.

Nyomulnak

Az orosz vezetés nagyon rajta van azon, hogy minden eszközzel erősítse befolyását a Közel-Keleten - mondja Fjodor Lukjanov, az orosz Külügyi és Védelmi Politikai Tanács elnöke. Az orosz vállalatok és diplomácia a néhai Szovjetunió kapcsolatainak helyreállításán ügyködnek Észak-Afrikában és Iránban.

Az Öböl térségében nehezebb lesz az előrenyomulás, miután az ottani országok hagyományosan jó gazdasági és biztonsági kapcsolatokat ápolnak az USA-val - mondja Lukjanov. Ezért bár a geopolitikai izmozás is fontos Moszkvának, az igazán fontos szempont az olajár stabilizálását és a Rosznyefty tőkeexportját szolgáló szerződések tető alá hozása volt.

Nagy kép

Az elmúlt időszak történéseit egy nagyobb képbe kell beilleszteni - ajánlja Theodore Karasik, a Gulf State Analytics vezető tanácsadója, aki nemrégiben még tagja volt a Dubaji-orosz Üzleti Tanácsnak.

Nem csupán Szíriáról van szó, hanem Levante térségéről (amely a Törökország déli határától indul és benyúlik Egyiptom északkeleti részébe, Szaúd-Arábiába és Irakba is), illetve Egyiptomot és Líbiát is figyelembe véve Észak-Afrikáról is. A hoci-nesze ügyletekre nyitottnak látszó új amerikai Tump-adminisztráció megjelenése felgyorsíthatja a befolyások újrarendezésének folyamatát.

Fegyverüzlet

Miközben az oroszok megjelenése például a folyékonyföldgáz-üzletekben új fejlemény, a fegyverexportban régi kapcsolat fűzi Oroszországot a Közel-Kelet és Észak-Afrika államaihoz. Az elmúlt két évtized eladásait összehasonlítva kétszeres különbség adódik: 1996 és 2005 között hatmilliárd dollár volt a kivitel összértéke, ami 2006 és 2015 között 12,7 milliárdra ugrott.

A meglehetősen hatékony szíriai fellépés jó reklám volt az orosz fegyvereknek, miközben az USA viszonylagos érdektelenséget mutat ebből a szempontból a térség egy része iránt. Egyiptommal több milliárd dolláros egyezményt írtak alá 2014-ben harci repülőgépek és más eszközök szállításáról és jó vásárlója az oroszoknak Irak, Irán és Algéria is.

Tovább előre

Szakértők szerint Vlagyimir Putyin államfő következő nagy célpontja Líbia lehet. Putyin jó kapcsolatot épített ki Khalifa Haftarral az egyik ottani katonai vezetővel, aki kétszer járt Moszkvában az elmúlt hat hónapban katonai támogatást kérve.

Haftart támogatják az Egyesült Arab Emírségek és Egyiptom, emellett egyre jobban áll helyi ellenfeleivel szemben Katarnál, Törökországnál és a Nyugatnál. Ha végül övé lesz a hatalom Líbiában, az sokat hozhat az oroszok konyhájára is. Kárpótolhatják magukat a Kadhafi-rezsim 2011-es bukása miatt elszenvedett veszteségekért.

A Roszoboronexport fegyverszállító cég négymilliárd dollár értékű megrendeléstől esett el, a Gazprom gázóriás szintén több milliárd dollárt bukott a bukott rezsimmel aláírt energetikai kutatási és kitermelési egyezményeinek felbomlásával.

