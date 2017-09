Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Tovább kutakodik az EU Matolcsyék körül - nagy baj lehet ebből

Az Európai Központi Bank (ECB) továbbra is vizsgálja az MNB befektetési tevékenységét, valamint az alapítványok működését a tiltott monetáris finanszírozás szempontjából - válaszolta Mario Draghi egy EP-képviselő kérdésére. A folyamat vége akár kötelezettségszegési eljárás is lehet - számolt be Portfolio.

Az ECB régóta vizsgálja a magyar jegybank befektetési tevékenységét, elsősorban az alapítványok működését. Legutóbb a holland Sophia in't Veld európai parlamenti képviselő tett fel ezzel kapcsolatos kérdést Mario Draghinak, akinek írásbeli válasza augusztus végén (29-i dátummal) került fel az ECB honlapjára.

Az ECB az MNB több tevékenységét is vizsgálja abból a szempontból, hogy azok sértik-e az uniós alapszerződés 123-as cikkelyét, amely a monetáris finanszírozás tilalmáról szól. A vizsgálat az MNB által létrehozott alapítványokat és azok befektetési tevékenységét is érinti - fogalmazott Draghi.

A kérdéses cikkely arról szól, hogy az EU jegybankjai nem vásárolhatnak állampapírokat közvetlenül az elsődleges piacon. A másodpiaci vásárlás engedélyezett, de ezek sem sérthetik a monetáris finanszírozás tilalmát - írta a portál.

Szavai szerint a frankfurti székhelyű intézmény továbbra is figyelemmel kíséri az MNB működését. Az MNB-nek biztosítania kell, hogy az általa létrehozott alapítványok közvetve vagy közvetlenül nem szolgálják az állam finanszírozásának célját - áll Draghi válaszában.

Ha pedig szükséges, az ECB kész további lépéseket tenni, ami magában foglalhatja egy kötelezettségszegési eljárás elindítását is zárul az elnöki levél.

A jelek szerint nincs új a nap alatt. Már tavaly ősszel is napvilágot látott egy Draghi-válasz, amely Udo Bullmann EP-képviselő kérdésére született. Ebben az ált, hogy súlyos anyagi következményekkel járó kötelezettségszegési eljárást indíthat Magyarországgal szemben az ECB, ha a lévő vizsgálata úgy találja, hogy az MNB Pallas Athéné alapítványai szabálytalanul vásároltak államkötvényeket.