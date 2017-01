Trump a briteken kezdheti a szívatást

Szakértők szerint súlyos árat fizetne Nagy-Britannia azért, ha sietősen kereskedelmi megállapodást kötne az USA-val, amivel bizonyítani akarná, hogy a világ legerősebb állama felkarolta az önállóvá vált országot. A Trump-adminisztráció megszívatná üzleti partnerét.

alapok vásárlása előtt. A befektetési alapok óriási népszerűségnek örvendenek, de amikor elhatározzuk, hogy mi is szeretnénk beszállni, kiderül, hogy nem is olyan egyszerű a választás. A részletekért kattintson! 10+1 hasznos tipp befektetési

A világ jelentős vezetői közül Theresa May brit miniszterelnök lesz az első, aki teszteli, hogyan lehet tárgyalni Donald Trumppal, az Egyesült Államok új elnökével - kezdi a May-Trump találkozó elé időzített cikkét a Bloomberg. Az Egyesült Királyság első embere üdvözli a világpolitika színpadára lépő ingatlanmágnást és elindíthatja egy kétoldal brit-USA kereskedelmi megállapodás megkötésének folyamatát.

May beszédet tart republikánus képviselők előtt, amelyben a két ország hagyományosan szoros kapcsolatára utalva felkínálja, hogy kéz a kézben álljanak a világ élére - újra. A brit vezető pénteken tesz látogatást a Fehér Házban, ahogy a Bloombergnek nyilatkozó elemzők szerint barátságos fogadtatásra számíthat. Közösek az érdekeik az elnökkel, igaz, az utóbbinak megvannak a maga szempontjai.

Kölcsönös előnyök

Trump szintén meg akarja erősíteni a két ország kapcsolatát és kész megkötni egy az EU-USA viszonylattól elváló, különmegállapodást a kereskedelem terén. Az utóbbi jó eszköz a számára ahhoz, hogy tovább üsse azt az éket, amelyet be óhajt verni az EU tagországai közé. Így kényszeríthetné egyenként a lábai elé az uniós államokat.

Ezzel egyidejűleg fel tudna mutatni egy olyan kereskedelmi kapcsolatot az USA és más országok között, amelyet erősít, miután kiléptette országát a csendes-óceáni szabadkereskedlemi egyezményből (TPP), illetve arra készül, hogy felülvizsgálja az észak-amerikai megállapodást (Nafta).

A közeli kapcsolatok azt bizonyítanák, hogy Trump America First! jelszava, illetve a brexit ellenére egyik ország sem fordul mélyen befelé.

Macerás lehet

Sokan úgy vélik, hogy öt-tíz évig is eltarthat egy kétoldalú USA-brit kereskedelmi egyezmény megkötése, ám Andrew Cahn, a brit kereskedelmi és befektetési ügynökség korábbi vezetője szerint ha megvan a politikai akarat a megállapodásra, akkor ennél gyorsabban is összejöhet a dolog - idézte a szakembert a BBC.

Az ördög, inkább a tartalmi részletekben rejlik. Az Egyesült Királyságnak külkereskedelmi többlete van az Egyesült Államokkal szemben, és Trump nem rejti véka alá, hogy nem szereti, ha egy ország ilyen helyzetben van.

Emellett az amerikai fél nyilván arra fog törekedni, hogy az USA gyógyszergyártóinak drága termékei bekerüljenek a brit egészségbiztosítási rendszer (NGS) gyógyszerkínálatába. Emellett a mezőgazdasági termékeiknek kereshetnek piacot, aminek aligha tapsolnak majd a szigetország farmerei.

Óvatosan!

Végül is May jó ötletnek tartotta, hogy a Trumppal szembeni általános ellenszenvet félre tolva elsőként keresse fel az új elnököt, az ingatlanmágnás pedig a találkozóval bizonyíthatja, hogy lám-lám minden tiltakozás ellenére a világ vezetői törik magukat, hogy találkozhassanak vele.

Ugyanakkor a brit miniszterelnök várhatóan óvatos lesz. Minden bizonnyal finoman el fogja utasítani, hogy az USA visszavonuljon a világ dolgainak intézésétől, ahogy azt Trump ígérte népének a választási kampányban. Egyebek mellett feleslegesnek minősítette a NATO-t és az EU-t.

És nem lesz egyszerű a kétoldalú kereskedelmi egyezmény tető alá hozása sem. Először is ezt megelőzően le kell zárni Nagy-Britannia és az EU jó pár évig tartó válási folyamatát.

Veszélyes

Másodszor a két vezető teljesen eltérő megállapodást akar - mondja Colin Talbot, a Manchester University professzora arra utalva, hogy Trump nyilván azért részesíti előnyben kétoldalú egyezményeket a szabadkereskedelmi rendszerek helyett, mert az USA ezek mindegyikében az erősebb kutyaként léphet fel. Colin szerint fennáll a veszélye annak, hogy Nagy-Britanniát megszívatják (Britain gets stuffed). A gyors alku általában egyenlő a rossz alkuval.

Nem véletlen, hogy szerdán a parlamentben May is jelezte: nem kíván Trump után menni, akárhova is vezetné a kollégája. Nem riadok vissza attól, hogy őszintén beszéljek az elnökkel - hangsúlyozta. A két politikus és tanácsadóik szoros kapcsolatot építenek ki egymással, de May világossá fogja tenni nézeteltéréseiket is - véli Heather Conley nemzetközi kapcsolatokkal foglalkozó kutató. Az utóbbiakat amíg lehet, bizalmasan fogja kezelni.

Ital az antialkoholistának Theresa May családja vidéki házának környékéről származó élelmiszerekből álló kosárat visz a first ladynek, egy díszes Quaich-t (fapoharat) és skót whiskeyt az elnöknek. Az utóbbi érdekessége, hogy bár Trump büszke skót gyökereire (anyja Skóciából származik), ám híres arról, hogy antialkoholista.