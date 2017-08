Trump halálát kívánta - most bocsánatot kért

Bocsánatot kért vasárnap az a demokrata párti politikus, aki korábban saját Facebook-oldalán közzétett bejegyzésében azt írta, reméli hogy meggyilkolják Donald Trump amerikai elnököt.

Dzindzisz Sztefan, 2017. augusztus 21. hétfő, 08:42

Maria Chapelle-Nadal, Missouri állam törvényhozásának egyik demokrata párti női szenátora Ferguson városban tartott sajtótájékoztatót vasárnap, s ennek keretében kért nyilvánosan bocsánatot Donald Trumptól és családjától, valamint Missouri állam polgáraitól és a missouri törvényhozásban dolgozó kollégáitól. A politikus azonban azt is közölte: Eric Greitens kormányzó felszólítása ellenére sem hajlandó lemondani.

Chapelle-Nadal csütörtökön a Facebookon a saját oldalán azt a bejegyzést tette közzé: "Remélem, Trumpot meggyilkolják!". A közvélemény és mindkét párt politikusainak óriási felháborodása nyomán törölte a bejegyzést, majd - szintén a közösségi oldalon - magyarázkodni kezdett. "Elkeseredett vagyok. Komolyan gondoltam, amit írtam? Nem. Elkeseredett vagyok? Nagyon. Az elnök károkat okoz. Gyűlöletet kelt" - írta újabb bejegyzésében. A bejegyzés törlése ellenére republikánus és demokrata párti politikusok egyaránt felháborodásukat fejezték ki, és többen lemondásra szólították fel őt. Claire McCaskill, a washingtoni törvényhozás demokrata párti szenátora közleményt adott ki, amelyben "felháborítónak" nevezte a bejegyzést, és lemondásra szólította fel Chapelle-Nadalt. Missouri kormányzója és alkormányzója szintén távozásra szólította fel a politikust, aki politikai tudományokból és szociológiából diplomázott - írja az MTI.

Nem ez volt az első eset, hogy újságírók és hírességek Donald Trump meggyilkolásáról beszéltek. (Fával kéne "betelepíteni" Magyarországot Trump miatt.)

Az elnök beiktatási ünnepsége utáni napon szervezett tüntetésen az olasz származású amerikai énekes, Madonna azt mondta: "Rengeteget gondolkodtam azon, hogy fel kellene robbantani a Fehér Házat". Áprilisban az MSNBC televízió kommentátora azt sugallta, hogy az Iszlám Állam nevű terrorszervezetnek a New York-i Trump-tornyot kellene célba vennie. A The New York Times című napilap júniusban arról adott hírt, hogy Johnny Depp színész az angliai Glastonbury híres fesztiválján "kacérkodott" Trump elnök meggyilkolásának gondolatával. "Na, mikor volt az utolsó alkalom, amikor egy színész elnököt gyilkolt?" - kérdezte a közönségtől. Depp utóbb szintén bocsánatot kért Donald Trumptól. Kathy Griffin színésznő pedig májusban olyan videót tett közzé, amelyen egy papírmaséból készült, Donald Trumpot ábrázoló és vérben úszó levágott fejet tartott a kezében.