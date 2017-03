Trump környezetvédője elintézte a globális felmelegedést

A szén-dioxid-kibocsátás nem meghatározó tényezője a globális klímaváltozásnak - vélekedett egy televíziós interjúban az amerikai környezetvédelmi hivatal (EPA) új vezetője.

Scott Pruitt a CNBC televíziónak adott csütörtöki interjúban próbálta "kisebbíteni" a széndioxid-kibocsátásnak a klímaváltozásra gyakorolt hatásait. "Nagyon nehéz felmérni az emberi tevékenység klímaváltozásra gyakorolt hatásait, óriási a nézetkülönbség e hatások mértékének a megítélésében" - állította Pruitt, aki korábban, oklahomai politikusként, mindig szkepticizmusról tett tanúbizonyságot környezetvédelmi ügyekben. Ebben az interjújában is leszögezte: nem ért egyet azokkal, akik szerint a globális felmelegedést jelentős mértékben az emberek okozzák. "Ezt a kérdést továbbra is tanulmányozni kell" - hangsúlyozta.

Pruitt álláspontja homlokegyenest ellenkezik azzal, amit a tudóstársadalom elsöprő többsége állít. Januárban a NASA (az Egyesült Államok repülési és űrhajózási hivatala), valamint a NOAA (Nemzeti Éghajlati Adatközpont) együtt foglalt állást amellett, hogy a klímaváltozást "jelentős mértékben a szén-dioxid-kibocsátás növekedése és más, emberek által kibocsátott káros anyagok okozzák" - írja az MTI.

Az interjúban a környezetvédelmi hivatal vezetője kifejtette: a párizsi klímavédelmi egyezményt "rossz megállapodásnak" tartja. Közben Michael Bloomberg milliárdos üzletember, New York város volt polgármestere, aki jelenleg az ENSZ klímaváltozással foglalkozó különmegbízottja, Párizsban csütörtökön újságíróknak kijelentette: jelezte Francois Hollande francia államfőnek, hogy az amerikai városok, vállalatok és szövetségi államok tiszteletben fogják tartani a 2015. decemberében aláírt párizsi klímaegyezményt.

Trump elnök környezete megosztott a kérdésben. A The New York Times című napilap nemrégiben arról számolt be: Steve Bannon stratégiai főtanácsadó azt szeretné elérni, hogy az Egyesült Államok mondja fel a klímaegyezményt. Rex Tillerson külügyminiszter viszont elutasítja ezt az álláspontot, miként az elnök lánya, Ivanka Trump is. Ivanka Trump nemrégiben találkozott Al Gore volt alelnökkel, aki a globális felmelegedés elleni küzdelem egyik szószólója.