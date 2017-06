Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Trump körül szorul a hurok - ellentámadásba lendült

Donald Trump amerikai elnök szerint Robert Mueller, a tavalyi választási kampány orosz szálait vizsgáló különleges ügyész csapata "tele van Hillary Clinton támogatóival".

Az amerikai elnök a Fox televíziónak adott interjújában beszélt erről. Az interjú vasárnap kerül adásba, de a Fox már csütörtök este részleteket közölt belőle - írja az MTI.

Trump megkérdőjelezte, hogy Mueller vizsgálata valóban független. Úgy fogalmazott: "nyugodtan mondhatom, hogy mindenki, akit eddig felvett, Hillary Clinton támogatója". Ezzel az elnök azokra a sajtóhírekre is utalt, amelyek szerint a vizsgálódáshoz szükséges munkatársi gárdát Mueller a napokban legalább három olyan jogásszal bővítette, aki kizárólag demokratáknak, köztük Hillary Clintonnak adományozott jelentős összegeket.

Különleges ügyészként Robert Mueller a tavalyi elnökválasztásba történt orosz beavatkozást és a Trump-kampány és oroszok közötti esetleges összejátszást igyekszik felderíteni, de a héten a The Washington Post azt írta, hogy várhatóan vizsgálja majd azt is, vajon Donald Trump akadályozta-e az igazságszolgáltatást.

A Foxnak adott interjújában Donald Trump hangsúlyozta: "valamiképpen aggodalomra ad okot", hogy Robert Mueller és James Comey, a Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) elbocsátott igazgatója nemcsak kollégák voltak, hanem most is baráti viszonyban vannak. "Mueller nagyon-nagyon jó barátja Comeynak, ami nagyon is aggasztó" - fogalmazott Trump.

Az elnök a többi között ismét hangsúlyozta: nem volt összejátszás az oroszokkal, nem akadályozta az igazságszolgáltatást, és "ebben láthatóan mindenki egyet is ért". Leszögezte, hogy "viszont volt kiszivárogtatás, amely James Comeytól eredt".