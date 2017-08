Trump lemond - jósolja, aki belelátott a fejébe

Donald Trump, az USA elnöke le fog mondani, mielőtt összecsapnának a feje felett a hullámok, azaz mielőtt súlyos megállapításokra jutnának a tavalyi elnökválasztási kampányának orosz kapcsolatait firtató vizsgálatok. Olyasvalaki mondja ezt, akinek Trump fizetett azért, hogy "belelásson a fejébe".

Párhuzamosan azzal, hogy vezető republikánus politikusok megkérdőjelezik a szintén republikánus Donald Trump elnök képességeit az Egyesült Államok irányítására, feltűnően határozott jóslattal állt elő valaki, aki nagyon mélyen ismeri Trump gondolkodását - tudósított az AFP.

Az illető Tony Schwartz újságíró, több könyv szerzője, aki 1987-ben megírta az akkor még ingatlanbefektetőként tevékenykedő Trump The Art of the Deal, azaz Az üzletkötés művészete című könyvét (amely magyarul is megjelent). Ez a kettejük alkotásaként jelent meg a boltokban, de nyilvánvalóan Schwartz írta - ahogy ezt a kiadók világában mondják - félig a maga nevében, félig négerben.

Ez a munka nem egyik napról a másikra zajlott, hanem 18 hónapon át tartott. Ez alatt az idő alatt az író mindenhova követte a milliárdos üzletembert. Meg kellett ismernie a gondolatait, hiszen az volt a dolga, hogy helyette megfogalmazza azokat - Trump csak átolvasta és pontosította a mondanivalót.

Távozni fog

Szóval Schwartz, aki belelátott a 2016-ban megválasztott elnök fejébe azt írta twitterüzenetben, hogy Trump le fog mondani, mielőtt a tavalyi elnökválasztási csata republikánus kampánycsapatának orosz kapcsolatait vizsgáló testületek nem hagynak neki más lehetőséget, mint a távozást a Fehér Házból.

Az elnök körül szédületes tempóban fogy a levegő - tweetelte Schwartz. Trump győztesnek fogja nyilvánítani magát, majd le fog mondani, mielőtt Robert Mueller (a Trump-kampány embereinek orosz kapcsolatait vizsgáló független ügyész) és a kongresszus (amelynek egyik bizottsága szintén e körül kutakodik) nem hagy neki más lehetőséget mint ezt.

Neki annyi



Trump elnökségének gyakorlatilag vége - tette hozzá az elnököt alaposan ismerő újságíró egy következő twitterbejegyzésben. Mint írta, nem lenne meglepve, ha az elnök még az év vége előtt lemondana. A legvalószínűbb, hogy ez az év utolsó hónapjaira esik majd, de akár hamarabb is megtörténhet.

Schwartz-ról tudni kelni kell, hogy enyhén szólva nem az elnök híve. Tavaly, még a kampány idején azt nyilatkozta a New Yorker magazinnak, hogy a Trumpról írt könyvvel "kirúzsozta a malac száját". Hozzájárult ahhoz, hogy az ingatlanmágnás nagyobb ismertséget szerezzen, mint amilyet megérdemel, és jobb képességűnek tűnjön, mint amilyen valójában. Emiatt - mint mondta - mély lelkiismeret-furdalást érez.

Tényleg annyi?

Ugyanakkor az újságíró jóslatát látszanak alátámasztani az olyan nyilatkozatok, amelyek tényleg azt mutatják, hogy Trump körül már igen ritka a levegő.

Legutóbb Bob Corker, a szenátus külügyi bizottságának elnöke jelentette ki nyilvánosan, hogy úgy látja: az elnök nem képes felmutatni azokat a képességeket és hozzáértést, amely a sikeres kormányzáshoz kellene. Emiatt radikális változtatásra lenne szükség. E kijelentés súlyát növeli, hogy Trump a kormányalakításkor megfontolta, hogy Corkert válassza külügyminiszterének.