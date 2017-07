Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Trump lemondhat, nem csupán lemondathatják

Nem tud kibújni az orosz kapcsolat sötét árnyéka alól Donald Trump, támogatói bázisa egyelőre megvédi, de ez a páncél egyre vékonyabb és még az a pont is eljöhet, amikor ő maga látja be, hogy nem éri meg tovább ragaszkodnia az Egyesül Államok elnöki székéhez.

Nem véletlen, hogy mind Vlagyimir Putyin orosz, mind Donald Trump amerikai elnök azzal állt fel július eleji négyszemközti megbeszélésükről, hogy ideje lenne túllépni annak firtatásán, megpróbálta-e befolyásolni az orosz titkosszolgálat a tavalyi amerikai elnökválasztás eredményét Trump javára - írja a Financial Timeson megjelent cikkében Elizabeth Drew, aki könyvet írt a Nixon elnök bukásához vezető Watergate botrányról.

Csapkodnak a villámok

Putyin esetén pusztán arról van szó, hogy nem firtatná a múltat, Trump indokai azonban mélyebbek. Csapkodnak a villámok körülötte, ahogy egymás után derülnek ki embereinek kapcsolatai olyan személyekkel, akik formálisan vagy informálisan az orosz vezetéshez köthetők. Az érintkezés a kampány alatt kezdődött és utána is fennmaradt.

Ma már az a helyzet, hogy az sem számít, tudott-e az elnök arról a számos kapcsolatfelvételről, amely a környezetében lévő emberek és a Kremlhez közel álló személyek között létrejött. Richard Nixon elnökkel szemben az volt a legfőbb vád, amely alapot adott az alkotmányos elmozdítását (impeachment) célzó eljárás elindítására, hogy az államfőt el lehet számoltatni azért, amit az emberei tesznek.

Trump elmozdítását indítványozza egy demokrata képviselő Brad Sherman kaliforniai demokrata párti képviselő Donald Trump elnök elmozdítását célzó beadványt nyújtott be szerdán a washingtoni kongresszusban - írja az MTI. A dél-kaliforniai politikus azzal vádolja az elnököt, hogy akadályozza a tavalyi elnökválasztási folyamatba történt - egyelőre nem bizonyított - orosz beavatkozás vizsgálatát és az orosz szálak feltárását.

A mindenkori amerikai elnökök elmozdításához a képviselőház többségi szavazata szükséges. A republikánusok azonban a képviselőházban is - miként a szenátusban - többségben vannak, ráadásul többségük elég nagy, 46 bársonyszékkel többet birtokolnak demokrata párti társaiknál. Sarah Huckabee Sanders, a Fehér Ház helyettes szóvivője elítélte a lépést. Nevetségesnek és a legócskább politikai játszadozásnak minősítette Sherman próbálkozását.

Valami van

Az Egyesült Államok közéletében általánosan elterjedt az a vélemény, miszerint túl nagy a füst az orosz üggyel kapcsolatban ahhoz, hogy ne legyen a mélyben egy tűz, amelyből ered. Az ügy részletei csak úgy záporoznak egymás után. Az egyik legkínosabb epizód a volt, amikor az elnök beismerte, hogy az "orosz dolog" miatt rúgta ki az FBI főnökét James Comeyt.

Ezután még a NATO-csúcsértekezleten sem volt hajlandó kimondani, hogy az USA a szervezeten belüli minden vita ellenére mindenképpen megvédi a katonai szövetség bármely tagját, ha azt külső támadás érné.

A világ legbefolyásosabb országainak (G20) július elején tartott csúcsértekezletéről arra a hírre tért haza, hogy fia, ifjabb Donald elismerte: vejével, Jared Kushnerrel és egykori kampányfőnökével, Paul Manaforttal tavaly nyáron találkoztak egy orosz nővel, aki terhelő adatokat ígért Hillary Clintonról, Trump elnökválasztási ellenfeléről.

Azért is jó gyerek

És az elnök makacs. Elődje Barack Obama tanácsát semmibe véve kinevezte nemzetbiztonsági tanácsadóvá Mike Flynnt, akiről semmi perc alatt kiderült, hogy félretájékoztatta Mike Pence alelnököt a Szergej Krisljak washingtoni orosz nagykövettel folytatott tárgyalásairól. Ezért egy hónap után ki kellett rúgnia. Vonakodva tette és továbbra is úgy véli, hogy Flynn kiváló ember.

Trump környezete feltűnően feledékeny, ha orosz ügyekről van szó. Kushner például a nemzetbiztonsági átvilágítását szolgáló papírokon elmulasztotta feltüntetni találkozóit több ismert orosszal.

Végül az ügy kritikus eleme lehet a pénzügyek kérdése. Kushner ebben is érintett, miután nagy adóssággal küszködik egy New York-i ingatlannal kapcsolatban, amelyért reális értékénél jóval többet fizetett. Várhatóan az elnököt is újra felszólítják adóbevallásai nyilvánosságra hozatalára, amit - szemben tucatnyi elődjével - következetesen megtagad.

Terjed és terjed

Az orosz botrány burjánzik. Legalább három kongresszusi bizottság vizsgálódik vele kapcsolatban, ám ennél is fontosabb Robert Mueller volt FBI-igazgató eljárása, amelyet független vizsgálóbíróként folytat. Hogy mindebből összejön-e valami, aminek alapján impeachmentet kezdeményezhetnek az elnök ellen, az nem csupán attól függ, mit találnak ezek a vizsgálatok, hanem attól is, milyen lesz a politikai hangulat, amikor az eredmények napvilágot látnak.

Eljön a döntés ideje

A republikánusoknak el kell dönteniük, megéri-e a hatalomban tartaniuk Trumpt vagy sem. Nem elképzelhetetlen, hogy a kongresszusi republikánusok egy csoportja, amely immáron nem tart tőle, úgy látja, hogy jobb lenne, ha a hozzájuk közelebb álló Pence alelnök foglalná el az ovális irodát.

Az elnök erős támogatói bázisa egyelőre védelmet nyújt neki, de ez a háttér erodálódik. Trump ugyan azzal büszkélkedik, hogy nem szokta feladni a meccseket, ám egy ponton ő is úgy találhatja, hogy elnöki megbízatása annyira kínossá vált, hogy jobb, ha megválik tőle.

HOZZÁSZÓLÁSOK HOZZÁSZÓLOK