Trump nagy győzelemről beszél

A republikánusok két amerikai szövetségi tagállamban, Georgiában és Dél-Karolinában is megnyerték az időközi választást.

A két déli államban azért kellett kedden új kongresszusi képviselőt választani, mert a korábbi képviselők kormányzati tisztséget vállaltak. A georgiai Tom Price-t egészségügyi miniszterré nevezték ki, a dél-karolinai Mike Mulvaney pedig a Fehér Ház költségvetési hivatalának lett az igazgatója.

Georgiában a republikánus jelölt, Karen Handel 52:48 arányban nyerte a választást Jon Ossoff, a Demokrata Párt jelöltjével szemben, Dél-Karolinában pedig ugyancsak a republikánus jelölt, Ralph Norman győzött, szintén 52:48 arányban. Az amerikai közvélemény és politika elsősorban a georgiai választásokra figyelt, elemzők szerint azért, mert ez tükrözte hívebben az országban uralkodó légkört, tanúskodott a Republikánus Párt erejéről Donald Trump elnökségének első hónapjai után. Mind a republikánusok, mind a demokraták erőteljesen kampányoltak, a két párt jelöltjei együttesen mintegy 56 millió dollárt költöttek a választási hadjáratra. A kommentátorok az Egyesült Államok egyik legköltségesebb időközi választásának nevezték a georgiai megmérettetést. (Kuba visszaszólt Trumpnak.)

A politikában újoncnak számító, 30 éves demokrata jelölt, Jon Ossoff mellett - aki korábban kongresszusi hivatalnok volt, most pedig dokumentumfilmek készítésével foglalkozik - vezető demokrata párti politikusok és szervezetek, alapítványok kampányoltak, de a hollywoodi művészvilág is kivette részét, például Jane Fonda színésznő is. Az 55 éves, veterán politikusnak számító Karen Handel érdekében maga az elnök, Donald Trump kampányolt és az alelnök, Mike Pence is elutazott a georgiai Atlanta mellett lévő választási körzetbe. De kampányolt a republikánus jelölt mellett a házelnök, Paul Ryan és az agrárminiszter Sonny Perdue is, aki korábban Georgia kormányzója volt. Donald Trump, sajtóinformációk szerint, összesen legalább 30 Twitter-üzenettel buzdította a választókat a republikánus politikus melletti voksolásra - írja az MTI.

A kampányban mindkét jelölt azt hangoztatta, hogy ez a választás nem Donald Trumpról és a washingtoni politikáról szól, de az elnök személye és a republikánusok kongresszusi programja, elsősorban a tervezett új egészségbiztosítási törvény és az adóreform uralta a vitákat.

A győzelem után Donald Trump Twitter-üzenetben gratulált Karen Handelnek, azt írva, hogy "nagy győzelmet" aratott.

Az idén már Kansasben és Montanában is tartottak időközi választást, mindkét államban ugyancsak nagy fölénnyel nyertek a republikánusok.

A hihetetlenül alacsony tarifák és az elégedett ügyfelek véleményei révén a DEGIRO a leggyorsabban növekvő bróker Európában. Regisztráljon, és fektessen be a DEGIRO biztonsági struktúráján keresztül.