Trump: Oroszország állt a hackertámadások mögött

Donald Trump mai sajtóértekezletén azt mondta, hogy szerinte is Oroszország állt a számítógépes támadások mögött a választási kampányban. A megválasztott elnök nagyon magas adót ígért azoknak az amerikai vállalatoknak, amelyek külföldön ruháznak be.

Donald Trump úgy véli, Oroszország állt az amerikai elnökválasztási kampány idején végrehajtott számítógépes támadások mögött - erről maga a megválasztott amerikai elnök beszélt szerdai sajtóértekezletén.

A republikánus párti politikusnak a tájékoztató elején elmondott rövid nyilatkozata után az első újságírói kérdések az Oroszországhoz fűződő viszonyára vonatkoztak. A megválasztott elnök leszögezte: a Demokrata Párt vezető testületét, az országos bizottságot valóban számítógépes támadások érhették, de ennek oka a gyenge számítógépes védelem volt. A Republikánus Párt számítógépes rendszerébe viszont nem tudtak behatolni a hackerek. Felhívta a figyelmet arra, hogy ő például a hackertámadások nyomán tudta meg, hogy Hillary Clinton, a demokraták elnökjelöltje előre megkapta az elnökjelölti viták kérdéseit.

"Ha Putyin elnök kedveli Trumpot, akkor ez előny és nem teher"

Trump úgy vélekedett szerdai sajtóértekezletén, hogy amennyiben Vlagyimir Putyin orosz elnök kedveli őt, akkor ez nem teher, hanem előny. A New York-i Trump-toronyban tartott sajtóértekezleten a megválasztott elnök hangsúlyozta: bár előny lehet, hogy Putyin állítólag kedveli őt, de még nem tudja, hogyan jön ki az orosz elnökkel. Reményét fejezte ki, hogy sikerül megtalálnia a hangot Moszkvával.

Elhiszi bárki is, hogy Hillary Clinton keményebb lett volna Putyinnal, mint én? - tette fel a kérdést Trump. A politikus leszögezte: nincs és nem is lehet üzleti ügye Oroszországgal, és nem is szeretné, ha lenne, mert ez érdekellentétekhez vezethetne. A hétvégén kétmilliárd dolláros ingatlanfejlesztési üzletet ajánlottak neki Dubajban, de azt is elhárította, mert elnökként minden érdekellentéttől mentesen akar tevékenykedni.

Trump a két fiának adja át vállalatbirodalmát

Donald Trump sajtóértekezletén bejelentette azt is, hogy két fiának adja át vállalatbirodalmát. A politikus továbbra sem hozza nyilvánosságra adóbevallását, mert még auditálás alatt áll, szerinte az ő adóbevallása egyedül az újságírókat érdekli. Ezt követően közölte, hogy vállalatbirodalmát teljes egészében a két fia veszi át, akikkel a későbbiekben nem is konzultál majd üzleti ügyekről.

Ezután ügyvédnője részletesen felolvasta, hogy Donald Trunmp az eddigi valamennyi üzleti érdekeltségét már elhelyezte, vagy elhelyezi majd egy erre a célra létrehozott vagyonkezelőben. Az ügyvédnő leszögezte: a megválasztott elnök nem akarja, hogy bárki is azt gondolja, az elnökséget a saját hasznára akarná kamatoztatni. Trump elnöksége idején a fiai irányítása alatt álló cégek nem kötnek majd külföldi üzleteket.

Nagyon magas adóval sújtana egyes amerikai vállalatokat

A megválasztott amerikai elnök kilátásba helyzete, hogy azokra az amerikai vállalatokra, amelyek külföldön terveznek beruházni, rendkívül magas adót vetnek ki. Az amerikai vállalatok az egyes szövetségi államokon beül bárhol szabadon beruházhatnak, de külföldön csakis magas, Trump által "határadónak" nevezett adó megfizetése után tehetik meg ezt.

A megválasztott elnök kitért arra is, hogy beiktatása után azonnal megkezdi az egyeztetést az amerikai-mexikói határon építendő falról. Nem akar egy-másfél évig várakozni ezzel, a lehető leghamarabb megkezdik az építkezést. Kitartott amellett, hogy a fal árát a mexikóiak fizetik majd, akár adó, akár közvetlen finanszírozás formájában. Ugyanakkor fontosnak tartotta leszögezni azt is, hogy tiszteli a mexikói népet, s nem okolja Mexikót azért, hogy korábban szerinte hasznot húzott az Egyesült Államokból.

Üzent a Buzzfeed portálnak is Trump

Számolnia kell a következményekkel a Buzzfeed amerikai hírportálnak, amiért nyilvánosságra hozta az állítólagos hírszerzési jelentést - hangoztatta Donald Trump. nem fejtette ki bővebben, hogy eljárást indít-e a Buzzfeed ellen vagy sem. A politikus csupán annyit mondott: néhány médium hamis híreket közöl, néhány pedig részt vesz a sajtóértekezletén. Kitartott amellett, hogy a vádaskodás számára a náci Németországot idézi.

Több amerikai médium is közzétette helyi idő szerint kedden azt az először a Buzzfeeden megjelent 35 oldalas állítólagos hírszerzési jelentést, amelynek lényege, hogy Oroszország Trump lejáratására, zsarolására alkalmas információk birtokában van.