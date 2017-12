Trump szellemi holdudvarából kritizálják a magyar kormányfőt

A Frontiers of Freedom nevű republikánus szervezet egyik magyar származású szakértője írt nyílt levelet a magyar miniszterelnöknek. Ebben azt veti a szemére, hogy korrupt rendszert épített ki és veszélyes keleti politikusokkal barátkozik - vette észre Jávor Benedek, a Párbeszéd EP-képviselője Miklós K. Radványi kritikáját.

Mint magyar, és ugyanúgy, mint amerikai állampolgár, mély aggodalommal töltenek el a magyarország folyamatosan romló hazai viszonyok, valamint a NATO, az Európai Unió és az egész magyar nemzet alapvető érdekei ellen folytatott gondatlan külpolitika - így kezdi nyílt levelét Miklós K. Radványi, az amerikai republikánus párt konzervatív, Donald Trump elnökhöz közeli think tank külpolitikai elemzője, amelyet Orbán Viktor magyar miniszterelnöknek címzett.

Üzenetében a szakértő feleleveníti, a kormányfő pályájának alakulását, ahogyan - szerinte - a rendszerváltás előtti antikommunista politikusból és Antall József első miniszterelnök örökségének továbbvivőjéből egy állami-kapitalista rendszert kiépítő vezető lett. Radványi kritizálja azért, ahogyan egy olyan korrupt rendszert épített ki, amely a "fizess, hogy játszhass" (pay to play) alapú gazdasági berendezkedést hozott létre.

"A külügyekben Ön az Európai Unió politikai prostitutjává vált. Míg az Európai Unió pénzügyi hozzájárulása biztosítja a lélegeztetőgépet, hogy a magyar gazdaság a víz felett maradjon, mindennap megtámadja Brüsszel "birodalmi uralmát". A magyar kisebbségeket a szomszédos országokban politikai fegyverként használva megpróbálja megosztani az Európai Unió tagállamait faji és etnikai vonalak mentén" - fogalmaz a levelében, amelyben támadja azért is Orbán Viktort, mert olyan fél- vagy teljesen autokrata vezetők mellett állt ki, mint Vlagyimir Putyin orosz, vagy Recep Tayyip Erdogan török elnök.

Az üzenetében személyesen szól a miniszterelnökhöz: "A nárcizmusától és a megalomániájától vezetve elhagyta Magyarország európai politikai, szociális és morális ideáit. Helyettük egy illiberális demokráciát és a korrupt gazdasági elképzeléseit élteti [...] Az emberek már csak a hivatala gyors elhagyásában reménykedhetnek, hogy újra szabadon élhessenek, normális gondolkodjanak, és igen, abban, hogy újra egy normális világról álmodhassanak."

A Magyarországon született Radványi a Frontiers of Freedom nevű agytröszt külpolitikai alelnöke, tanulmányai többek között az ELTE-n és a John Hopkins Egyetemen folytatta nemzetközi tanulmányokból és jogból. A hidegháború alatt menekült el Magyarországról. Tanácsadóként dolgozott már Orrin Hatch republikánus, anti-abortusz párti szenátornak és Christopher Cox kongresszusi képviselőnek. Radványi tíz évvel ezelőtt egyszer már Hugo Chavez venezuelai diktátorhoz hasonlította Orbánt.

Levelét a Párbeszéd EP-képviselője, Jávor Benedek is megosztotta a Facebook-oldalán, aki szerint azért fontos a Radványitól érkező üzenet, mert ő "nem keleti-parti liberális értelmiségi, hanem a Donald Trump körüli szellemi holdudvar egyik szereplője. A Frontiers of Freedom intézet egyik vezetőjeként annak a csapatnak a reprezentánsa, amelyik a Republikánus Párt fő sodrától bőven jobbra, az alt right mozgalomban Trump sikerének is a kovácsa volt, és akiktől Orbánék olyan sokat, támogatást, védelmet, megértést vártak."