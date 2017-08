Trump szerint a Fehér Ház egy szemétdomb

Donald Trump amerikai elnök a Sports Illustrated keddi jelentése szerint az egyik golfklubjában azt mondta a többi klubtagnak, hogy a Fehér Ház egy "szemétdomb" - írja az MTI tudósítója.

Domokos Erika, 2017. augusztus 2. szerda, 07:50

A sportmagazin információját az AP amerikai hírügynökség is átvette. Donald Trump golfszeretete köztudomású, miként az is, hogy hétvégéit rendszeresen a saját tulajdonában lévő golfpályák valamelyikén tölti. Leginkább kedvelt helye a New Jersey államban lévő Bedminster golfklubja, amely szintén az ő tulajdonában van.

A lap története szerint az elnök a bedminsteri klubban mondta klubtársainak, hogy azért tölt olyan sok időt Washingtontól távol, mert a Fehér Ház egy "igazi szemétdomb", ahonnan a hétvégeken igyekszik elmenekülni. A történet a golf.com internetes hírportálon is megjelent.

A Fehér Ház egyelőre nem kívánta kommentálni a hírt.