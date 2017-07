Trump tíz nap után kirúgta kommunikációs igazgatóját

A Fehér Ház hivatalosan bejelentette, hogy Donald Trump elnök hétfőn felmentette hivatalából Anthony Scaramucci kommunikációs igazgatót - írta az MTI tudósítója.

Domokos Erika, 2017. július 31. hétfő, 22:57

A Fehér Ház szóvivője, Sarah Huckabee Sanders közleményt adott ki, amelyben közölte , hogy Anthony Scaramucci távozik a kommunikációs igazgató posztjáról. " Anthony Scaramucci úgy érezte, az a legjobb, ha John Kelly kabinetfőnök tiszta lappal indul és maga állítja össze csapatát"- olvasható a szóvivő közleményében, amelyben Huckabee Sanders egyben "sok szerencsét" is kívánt Anthony Scaramuccinak.

A közlemény kiadása előtt percekkel, az amerikai közszolgálati rádió (NPR), több televíziós csatorna és a mértékadó média napilapjai jelentették a hírt Scaramucci távozásáról, hozzátéve, hogy Donald Trump az új kabientfőnök, John Kelly kérésére mentette fel a tíz nappal ezelőtt kinevezett kommunikációs igazgatót - írta az MTI.

A The Wall Street Journal, a The New York Times és a Politico egybehangzó értesülései szerint a felmentésre néhány órával John Kelly beiktatása és a kormányülés után került sor. Azt egyelőre nem tudni, hogy Scaramucci a Fehér Házban marad-e más beosztásban, vagy elbocsátják, bár a Fehér Ház közleménye azt sejteti, hogy az igazgató végleg távozik.

A Politico értesülései szerint Scaramucci hétfőn reggel kívánta előterjeszteni új kommunikációs csapatát, de a döntés elmozdításáról már közvetlenül ezt megelőzően megszületett. "Szó sem lehetett arról, hogy Kelly együtt dolgozzék vele" - idézte a Politico a Fehér Ház egyik, névtelenséget kérő tisztségviselőjét, aki hozzátette: "Kelly máris változtat az itteni kultúrán".

A felmentésre néhány nappal azt követően került sor, hogy a The New Yorker magazin Scaramuccival közölt interjút, amelyben a Wall Street korábbi bankárja trágárságokkal vegyes, minősíthetetlen hangon támadta a Fehér Ház vezető tisztségviselőit, köztük John Kelly elődjét, Reince Priebust.

Július 21-én történt kinevezése után a kommunikációs igazgató nyilvánosan azzal fenyegetődzött, hogy "kirúg mindenkit" a Fehér Házból. Az elmúlt tíz napban távozott a kommunikációs csapatból Michael Short, majd benyújtotta lemondását Sean Spicer szóvivő is.

A kép forrása: MTI/AP/Pablo Martinez Monsivais

