Trump újabb cicaharcba kezdett

Az Egyesült Államok elnöke ezúttal visszatért egyik kedvenc céltáblájához: a CNN hírcsatornához. A szabad világ vezetője ezúttal is a Twitteren üzente meg az adónak, hogy vacaknak tartja - írja az MTI.

Donald Trump amerikai elnök egy Twitter-bejegyzésben ismét a CNN hírtelevízión gúnyolódott, amelyet legutóbb a két héttel ezelőtti fülöp-szigeteki látogatásán tett meg, de egyébként visszatérő sormintája az elnökségének a tavalyi kampány óta.

Ezúttal azt írta, "a Fox televízió sokkal fontosabb az Egyesült Államokban, mint a CNN, csakhogy az Egyesült Államokon kívül még mindig a CNN nemzetközi kiadása a (hamis) hírek forrása, és ezek nagyon is szegényesen mutatják be nemzetünket a világnak. A külvilág nem az igazságot tudja meg tőlük".

<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="en"><p lang="en" dir="ltr">.<a href="https://twitter.com/FoxNews?ref_src=twsrc%5Etfw">@FoxNews</a> is MUCH more important in the United States than CNN, but outside of the U.S., CNN International is still a major source of (Fake) news, and they represent our Nation to the WORLD very poorly. The outside world does not see the truth from them!</p>— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) <a href="https://twitter.com/realDonaldTrump/status/934551607596986368?ref_src=twsrc%5Etfw">November 25, 2017</a></blockquote>

A CNN-t sem kellett félteni: nagyjából azonnal reagáltak az elnöknek. "Nem a CNN dolga, hogy az Egyesült Államokat bemutassa külföldön. Ez az ön dolga. A mi munkánk a hírek közlése. Első a tény" - írták.

Az elnök bejegyzését ezúttal az teszi érdekessé, hogy az igazságügyi minisztérium a héten jelentette be, hogy megpróbálja megakadályozni, hogy az AT&T telekommunikációs vállalat felvásárolja a Time Warner médiaóriást, amely a CNN tulajdonosa is. Bár sajtóhírek szerint szóba került, hogy az adásvételi csomagból a Time Warner kiveszi és külön értékesíti.

Trump azt ígérte, hogy "nem vesz részt" a fúzióban és nem lesz köze hozzá. Mielőtt visszatért a hálaadásra a kedvenc nyaralójába, a floridai Mar-a-Lago villába, ismét megszólalt az ügyben: "Nem veszek részt az egyeztetésekben, de személy szerint mindig is úgy éreztem, hogy ez az üzlet nem jó országunknak" - fogalmazott újságíróknak.

Az Egyesült Államok elnöke a CNN után rátért egy másik fontos ügyre, ugyanis a Twitteren rögtön megosztotta egy teljesen ismeretlen felhasználó weboldalát, a Magapill.com-ot, amelyen tételesen listázták az elnöknek tulajdonított sikereket.