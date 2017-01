Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Trump újra bevezetné a kínvallatást - a Fehér Ház cáfol

Amerikai sajtóértesülések szerint Donald Trump amerikai elnök rendeletet készít elő a CIA titkos külföldi börtöneinek újranyitására. Az erre vonatkozó tervezetet a The New York Times és a The Washington Post közölte szerdán.

A tervezet szerint Trump visszavonná Barack Obama korábbi elnök 2009-ben hozott rendeletét a guantánamói börtöntelep bezárására, ami aztán a kongresszus döntése miatt máig nem történt meg. A volt elnök elrendelte továbbá a Központi Hírszerző Ügynökség (CIA) külföldön fenntartott börtöneinek bezárását, a kínzásos kihallgatási módszerek megszüntetését, és a rendeletben lehetővé tette a Vöröskereszt számára, hogy bármely amerikai börtönben felvehesse a kapcsolatot a fogvatartottakkal.

Értesülések szerint a Trump-terv megteremtené a jogi lehetőséget is a George W. Buh elnöksége idején - a terrorellenes harc jegyében - külföldön létrehozott titkos börtönök újranyitásához, felülvizsgálná a CIA és az amerikai hadsereg által alkalmazott kihallgatási módszereket, ismét bevezetve kínzásnak minősülő módszereket, például a vízbefojtás szimulálásával történő vallatást.

Az új elnök nem záratná be a már csak 41 foglyot őrző guntánamói fogolytábort, hanem a jövőben is ott helyezné el az al-Kaida és az Iszlám Állam nevű terrorszervezet tagjait.

John McCain, arizonai republikánus szenátor a sajtóinformációkra reagálva szerda délelőtt közleményt adott ki, amelyben emlékeztetett: hogy Mike Pompeo, a CIA új vezetője a szenátusi meghallgatáson amellett kötelezte el magát, hogy a hírszerzés tiszteletben tartja a hadsereg által meghatározott és érvényben lévő kihallgatási módszereket, James Mattis védelmi miniszter pedig szavát adta neki, hogy ez a hadseregben is így lesz. "Az elnök annyi rendeletet írhat alá, ahányat csak akar, de a törvény az törvény" - hangsúlyozta McCain szenátor.

Sean Spicer, a Fehér Ház szóvivője szokásos napi sajtóértekezletén reagált az információira, és határozottan cáfolta azokat. Az idézett dokumentum "nem a Fehér Háztól származik". "Fogalmam sincs honnan" - mondta.

A szóvivő bejelentette, hogy az elnök még a nap folyamán rendeletet ír alá: a bevándorlásról és a határok biztonságosságáról, ennek részeként pedig a mexikói határon építendő falról. Elmondta, hogy egyes országokkal szemben az amerikai külügyminisztérium felfüggeszti a vízumkiadást. Kitért a már az Egyesült Államokban tartózkodó illegális bevándorlókra is: a Trump-kormányzat először azokra összpontosítja majd a figyelmet, akik valamilyen bűncselekményt követtek el amerikai területen, vagy konkrét veszélyt jelenthetnek az amerikai nemzet biztonságára.

Az amerikai közbeszédben "álmodozóknak" nevezett, az Egyesült Államokban illegálisan tanulmányokat folytató vagy dolgozó fiatalok sorsáról majd később születik döntés, amely mindenképpen humánus lesz. A kormányzat intézkedéseket foganatosít majd annak érdekében is, hogy az illegális bevándorlókat visszafogadják azok az országok, ahonnan érkeztek. A szóvivő foglalkozott az elnök azon álláspontjával is, amely szerint a választásokon csalások történtek, mert három-ötmilliónyi ember jogosulatlanul voksolt. Spicer közölte: a választási csalások ügyében bejelentett nagyszabású vizsgálat nem csupán a 2016-os választásokra terjed ki majd.