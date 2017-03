Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Trump ultimátumot adott - nagy pofont kaphat

Kész félretenni az Obamacare-t felváltó egészségügyi törvény tárgyalását az amerikai elnök, ha a kongresszus alsóháza pénteken nem bólint rá a jogszabályra. Ezzel a fenyegetéssel azt kockáztatja, hogy ha nem lesz hatása, akkor kiderül, hogy mégsem olyan nagy művésze az alkudozásnak, mint amilyen a híre.

Donald Trump amerikai elnök ultimátumot adott saját pártja, a republikánusok képviselőházi tagjainak, miután kudarcot vallott a szegények egészségügyi ellátását biztosító Obama-féle egészségbiztosítási rendszer megfúrására indított kísérletük. Vagy pénteken elfogadják az Obamacare-t felváltó jogszabályt, vagy az elnök leveszi a napirendről az kérdést, ezért más ügyekkel kell folytatniuk a munkájukat - írta a Washington Post.

Nem eléggé kemény

Trump tanácskozott tanácsadóival, és arra a következtetésre jutott, hogy lejárt az egyezkedések, egymás győzködésének az ideje. Az új jogszabályt elsősorban a radikális republikánus képviselők fúrják, mert szerintük nem szakít eléggé az Obamacare-rel, azaz nem vonja vissza azokat az állami támogatásokat, amelyekkel kiegészítik a kiskeresetűek egészségbiztosítását.

Más szóval megszegi azt az amerikai alapelvet, miszerint mindenkinek magának kell gondoskodnia magáról, nem támaszkodhat az államra - illetve azon keresztül az adófizetőkre -, mert ez maga a szocializmus, hiszen a másoktól elvett javakat adja oda egyeseknek. Nagyjából harmincan állnak szemben saját pártjukkal, amely legfeljebb húsz körüli elvesztett szavazatot engedhet meg magának.

E redikális elképzelés támogatására korábban a Forbes idei listáján a világ nyolcadik leggazdagabbjának számító Koch fivérek is jelezték, hogy egy új alapot hoznak létre a 2018-as időközi választásra. Ezt azonban csak azok előtt a republikánus képviselők előtt nyitják meg, akik az Obamacare-t leváltó egészségügyi törvény ellen szavaznak.

Sokat kockáztattak

Az új törvénybe meglehetősen nagy politikai tőkét fektetett Paul Ryan, a képviselőház republikánus elnöke, ám ez egyelőre kevés volt ahhoz, hogy az elfogadtatásához meglegyen a többsége. A demokrata ellenzék valószínűleg támogatná az Obamacare módosítását - de nem annak teljes megszüntetését -, így képviselői pótolhatnak elvesző republikánus szavazatokat, de nem a volt elnök törvényének teljes lecserélését.

Trump az ingatlanmágnás korában kipróbált, jól bevált taktikával próbál nyomást gyakorolni vitapartnereire. Az a hír járta róla, hogy az alkuk nagymestere, ügyesen fenyegeti meg pereskedéssel ügyfeleit és üzletfeleit, akik inkább külön alkukat kötnek vele, engedve követeléseikből.

Ez sem vált be mindig, és most is pórul járhat az elnök, aki egy ideológiailag elkötelezett csoporttal áll szemben, amelynek döntéseit nem feltétlenül a racionalitás, a valamit valamiért logikája mozgatja.

A tét azonban nekik is nagy, ugyanis ha nincs alku, akkor érvényben marad az Obamacare, amelyet a republikánusok hét éve ostoroznak, és minden egyes időközi kongresszusi választásokon az eltörlését ígérik. Turmp ugyanezzel kampányolt a tavalyi elnökválasztáson.

Hatástalan mentőakció

Miután nem sikerült összehozni a többséget, a republikánus vezetők elővettek bizonyos módosításokat, amelyeket korábban visszautasítottak. Ezek egy része a radikális, másik része a mérsékelt képviselők elvárásait volt hivatva teljesíteni. A mentőakció sikerét azonban gyorsan megkérdőjelezte a kongresszus költségvetési bizottságának csütörtök este megjelent elemzése, amely kimutatta, hogy a módosítások nem változtatnak az új törvény legfőbb gyengéin.

Nevezetesen, ha ezeket elfogadják, akkor is elveszti az egészségbiztosítását 24 millió amerikai 2026-ra, ahogy az az eredeti törvény megszavazása esetén is várható.

Ráadásul a változtatások miatt csak 150 milliárd dollárral sikerülne csökkenteni az Obamacare kiadásai miatt keletkező költségvetési deficitet a következő tíz évben, ami 200 milliárddal kevesebb az eredeti változat ígéreténél. A volt elnök rendszerével kapcsolatos legfőbb kifogás, hogy a vele járó jelentős állami támogatások növelik a költségvetési hiányt.

