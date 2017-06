Trumpék végre "kipucolták a padlást", itt volt az ideje

Az amerikai kormány 17 év elteltével végre eltörölte azokat az intézkedéseket, amelyek a Y2K-re való felkészülést szolgálták. Mindezt jócskán az ezredforduló után. Jobb később, mint soha.

Lovas-Romváry András, 2017. június 16. péntek, 14:35

Az ezredforduló már 17 éve elmúlt, s most végre az amerikai szövetségi kormány is befejezte - ha kissé megkésve is - az erre való felkészülést. A Bloomberg tudósítása szerint az amerikai kormány csütörtökön bejelentette, hogy eltöröl egy rakás felesleges papírmunkával járó adminisztrációs előírást a szövetségi hivatalok részére, amelyek eredetileg azt a célt szolgálták, hogy azok felkészülten várják a számítógépes rendszerek dátumváltásból adódó problémáit.

Ilyen előírás volt többek között az, hogy a Pentagonnak papíron kellett rögzítenie minden egyes alkalmat, amikor a legkisebb beszállítója fizetett. Ez a becslések szerint csak a hadügyminisztériumnak 1200 munkaórát jelentett minden évben. Az érintett hivatalok reakciója az volt az intézkedésre, hogy a szövetségi kormány végre kipucolta a padlást - mondta Mick Mulvaney, a Fehér Ház ügyvezetési és költségvetési részlegének igazgatója.

A dereguláció a Trump-adminisztráció egyik vesszőparipája, s egy olyan terület, ahol - eddig legalábbis - számszerű sikereket tud felmutatni. Az új elnök eddig annyi elődje által bevezetett szabályozót vont vissza, mint amennyit három korábbi elnök összesen az eljárást lehetővé tévő törvény 1999-es bevezetése óta.

A csütörtökön bejelentett intézkedés egyébként összesen több mint 50 adminisztrációs előírást vont vissza, ebből 7 foglalkozott a Y2K problémájával. A Fehér Ház szakértőinek becslései szerint ezzel az intézkedéssel összességében több tízezer munkaóra szabadul fel a szövetségi hivatalokban.

Arra vonatkozóan nem tettek közzé becslést, hogy ebből pontosan mennyit vett igénybe a 17 éve nem létező problémára való felkészülés, azonban annyit elárultak, ez nem volt azért annyira sok, tekintve, hogy a gyakorlatban az előírások nagy részét már nem alkalmazták.

Mulvaney abban bízik, hogy a csütörtöki bejelentéssel a deregulációs intézkedések jobban a figyelem középpontjába kerülhetnek, s ez majd arra ösztönzi az államigazgatás különböző részeit, hogy áttekintsék saját előírásaikat és a maguk szintjén is hasonló lépéseket tegyenek. Sok kormányzati szerv elfelejtette, hogyan is kell a deregulációt megvalósítani. Nagyon régóta nem kért tőlük senki ehhez hasonlót - tette hozzá.

Az erőfeszítések elmondása szerint nem arra irányulnak, hogy leépítéseket hajtsanak végre az államigazgatásban, az így felszabaduló kapacitásokat viszont sokkal produktívabb célokra lehet majd fordítani.