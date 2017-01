Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Trumpnak lassan döntenie kell: Putyin vagy Merkel?

Sűrű szombatja lesz Trumpnak: Merkel és Putyin is telefonálni fog.

Az orosz államfő szombaton fogja felhívni amerikai kollégáját, egyrészt hogy gratuláljon neki a győzelme alkalmából, másrészt, hogy átbeszéljék a kétoldalú kapcsolatokat - írja Dimitrij Peszkovra, a Kreml szóvivőjére hivatkozva a Time magazin.

Amikor az újságírók rákérdeztek arra, hogy vajon Ukrajna is felmerül-e a beszélgetés során, Peszkov valószínűtlennek nevezte ezt, mivel, mint mondta ez lesz az első kapcsolatfelvétel Trump beiktatása óta, így nem valószínű, hogy már most minden kényes kérdést átbeszélnének.

Arra a kérdésre pedig, hogy a sajtóhírek szerint Trump hajlandó lenne felfüggeszteni, vagy legalábbis lazítani az Oroszország elleni szankciókon, Peszkov mindössze annyit árult el, hogy ő személy szerint semmit sem tud erről.

A jelek szerint szombaton sűrű programja Donald Trumpnak, hiszen Angela Merkel is be fog jelentkezni - írja a Reutersra hivatkozva a Business Insider. A helyzet pikantériája, hogy a német kancellár éppen az orosz szankciókról egyeztetne Trumppal, ráadásul nem is lesz könnyű beszélgetés, hiszem amíg Merkel fenntartaná azokat, Trump engedékenyebb lenne.

A szankciókat a Krím-félsziget orosz megszállása után hozta az EU és az USA. Petro Porosenko ukrán elnök éppen csütörtökön kérte a nagyhatalmakat, hogy tartsák fenn a tiltásokat, akkor is ha Trump úgy látja, hogy Moszkva hasznos szövetséges.