Trumpnak megint eljárt a szája

Kissé zavaros az USA kommunikációja a hét végi török népszavazással kapcsolatban: miközben Trump elnök gratulált a győztesnek, szóvivője arról beszélt, hogy megvárják a voksolás tisztaságával kapcsolatos vizsgálat eredményét.

Fittyet hányva a kritikus európai reakciókra Donalt Trump, az USA elnöke gratulált török kollégájának Recep Tayyip Erdogannak, a hét végi törökországi népszavazáson elért győzelméhez. Az európai vezetők egy nappal korábban aggodalmuknak adtak hangot, hogy a referendum nyomán bevezetendő elnöki rendszer túl nagy hatalmat ad egy ember kezébe - emlékeztetett a Bloomberg.

Bár Szijjártó Péter külügyminiszter szerint a magyar kormánynak nincs más dolga, mint elfogadni a szavazás végeredményét, a helyi ellenzék vitatja azt, miután pecsét nélküli szavazólapokat is elfogadtak. Az EBESZ azt kifogásolja, hogy ellenőrei nem mindenütt tudták elvégezni a dolgukat.

Nem tudja a balkéz?

Trump sietős gratulációja tükrében az is érdekes, hogy az amerikai külügyminisztérium hangot adott aggodalmának a népszavazáson megfigyelhető szabálytalanságok miatt. A Fehér Ház szóvivője, Sean Spicer hétfőn reggel röviden csak annyit mondott, hogy az USA kormánya megvárja a nemzetközi megfigyelők jelentését a népszavazással kapcsolatban.

Francois Fillon, a francia republikánus párt elnökjelölt az Europe1 rádiónak gyorsan reagált az amerikai elnök megszólalására: szerinte nem segíti az ügyeket, hogy sietett gratulálni Erdogannak, aki leépíti a demokráciát országában. A török elnök viszont az európai bírálóknak szólt be hétfőn, kijelentve: Nem törődünk Hans, George és Helga véleményével.

Tessék figyelembe venni!

Első intézkedésével három hónappal meghosszabbította a tavalyi puccskísérlet óta érvényben lévő rendkívüli állapotot, ezt megelőzően a Törökország európai uniós csatlakozási tárgyalásainak felfüggesztésével és a halálbüntetés visszaállításával fenyegetőzött - az utóbbi kizárja a belépést az EU-ba.

Ami az USA-t illeti, a régi NATO-szövetségesnek is volt néhány keresetlen szava. Az Egyesült Államok támogatja a szíriai kurdokat, akik óriási szerepet játszanak az Iszlám Állam terrorszervezet elleni harcban, ám Erdogan szerint ők is terroristák, akik területeket akarnak szerezni maguknak a Törökországgal szomszédos országban. Ezzel támaszt adnak a törökországi kurd lázadóknak is.

Erdogan most kijelentette: reméli, hogy azok az országok, amelyeket szövetségeseiknek tekintenek, figyelembe veszik a török kormány érzékenységeit, különösen a terroristák megítélésével kapcsolatban.

Több igen Németországban A Németországban élő török kisebbség körében 44 százalék volt a népszavazási részvételi arány, ami jelentősen elmarad a hazai 85 százaléktól - jelentette az MTI. A választásra jogosult 1,4 millió Németországban élő török közül így 616 ezren voksoltak. Ezek 63 százaléka igent mondott alkotmánymódosításra. Törökországban csupán bő 51 százalék volt az igenszavazatok aránya, a legnagyobb három városban a többség a nem mellé tette az X-et.