Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Trumpnak "totális" a bizalma az igazságügyi miniszterben

Donald Trump amerikai elnöknek teljes mértékben megbízik Jeff Sessions igazságügyi miniszterben. Az elnök ezt a virginiai Newport News városában tett látogatása során jelentette ki csütörtökön. Donald Trump a csaknem 13 milliárd dollárból megépült, USS Gerald R. Ford nevű új repülőgép-hordozó anyahajón mondott beszédet.

alapok vásárlása előtt. A befektetési alapok óriási népszerűségnek örvendenek, de amikor elhatározzuk, hogy mi is szeretnénk beszállni, kiderül, hogy nem is olyan egyszerű a választás. A részletekért kattintson! 10+1 hasznos tipp befektetési

Beszédében Trump elnök megismételte, hogy kormányzata "az amerikai történelem egyik legnagyobb arányú" haderőfejlesztését tervezi, s leszögezte: "az Egyesült Államok hadseregében szolgáló férfiakat és nőket a háború megelőzéséhez szükséges eszközökkel kell ellátnunk, hogy Amerikát továbbra is biztonságban tudhassuk". Trump kiemelte, hogy ehhez állandó, stabil finanszírozásra van szükség. Hangsúlyozta azt is, hogy a haderőfejlesztés egyúttal a mindennapi életben hasznos műszaki-technológiai újításokra is lehetőséget teremt - írta az MTI.

A beszéd előtt újságírók Jeff Sessions igazságügyi miniszterről kérdezték, s Trump megerősítette: "totális" a bizalma miniszterében. Arra a kérdésre, hogy vajon Sessions miniszternek vissza kellene-e vonulnia a Trump-kampány és orosz tisztségviselők esetleges kapcsolatainak kiderítését célzó vizsgálatból, Donald Trump nemmel válaszolt. Nem tudott róla, hogy Jeff Sessions korábban beszélt a Washingtonban akkreditált orosz nagykövettel, de fontosnak tartotta azt is hangsúlyozni, hogy szenátusi meghallgatása alkalmával Sessions "minden bizonnyal az igazat mondta".

A The Washington Post szerdán éjjel azt hozta nyilvánosságra, hogy Jeff Sessions a kampány ideje alatt kétszer is találkozott Szergej Kiszljak orosz nagykövettel, ám erről nem számolt be a miniszterjelöltségét megszavazó szenátusi meghallgatásán.

Sessions közleményben cáfolta, hogy kampánytémák megvitatása céljából találkozott volna az orosz nagykövettel. Szóvivője ugyanakkor azt közölte, hogy Sessions - aki az elnökválasztás előtt a szenátus fegyveres erőkkel foglalkozó bizottságának tagja volt - több mint huszonöt külföldi nagykövettel találkozott és folytatott megbeszéléseket, amelyek szenátori munkájához kapcsolódtak.