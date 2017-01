Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Trumpot elmozdítják a hatalomból - állítja egy szakértő

Egy szakértő szerint az elnöki tisztséggel összeférhetetlen gazdasági kapcsolatai és betegesnek minősíthető önszeretete miatt rövid időn belül elkerülhetetlenül közjogi felelősségre vonási eljárás indul Donald Trump, az Egyesült Államok elnöke ellen.

Elkerülhetetlen, hogy közjogi felelősségre vonási eljárással (impeachment) elmozdítsák a hatalomból Donald Trumpot, az USA elnökét - állítja Robert Kuttner politológus professzor a Politico hírportálon megjelent cikkében. Donald Trump ösztönösen, szeszélyeire és személyes bosszúvágyára hallgatva, profitszempontokra alapozva, rendeletekkel akar kormányozni - jelentette ki a szakértő az elnök enyhén szólva mozgalmas első hatalomban töltött hetét elemezve.

Mint egy diktátor

Éppen úgy tesz, mint egy választott diktátor, ami az USA-ban az elnöki hatalmat is erősen korlátozó, körbebástyázó súlyok és ellensúlyok masszív rendszere miatt nem működhet, ezért kezdi elveszteni a talajt a lába alól. Minél erősebben teszteli önhatalmú lépéseivel ezt a rendszer, annál keményebb ellenállásra talál.

A felelősségre vonás egyre sanszosabb egyrészt, mert ez az egyetlen mód arra, hogy az ország megszabaduljon Trumptól, másrészt azért, mert a republikánus párt politikusai - akiknek a törvényhozásban támogatniuk kellene - tömegesen hátrálnak ki mögüle, harmadrészt azért mert ez az ember szellemileg képtelen megítélni, hogy azok az intézkedések, amelyeknek megtételére készül, jogszerűek-e vagy sem.

Nem való neki

Az elnököt fel kell állítani a székéből, mert szörnyen nyilvánvaló, hogy képtelen megfelelni az államfői intézmény támasztotta követelményeknek. A környezetében lévő emberek, még legközelebbi munkatársai is azzal töltik a munkaidejük egyik felét, hogy megpróbálják visszafogni, ám nem sok sikerrel járnak.

Munkaidejük másik felében a telefonban hallgatják republikánus vezetők és befolyásos üzletemberek üvöltözését, akik számon kérik rajtuk, hogy már megint mit csinált a főnökük.

Egy dolog, hogy valaki elnökjelöltként miket mond. Azok csak szavak. Amikor azonban ezek alapján próbál kormányozni, akkor szembe találja magát a valósággal - és a valóság nagyok keményen visszaüt.

Holdkóros

Trump politikai és jogi előkészítés, stratégiai tervezés nélkül hoz döntéseket, amelyeket azután szinte azonnal vissza kell vonnia a politika és a jog szférájából érkező ellenállás miatt. Jellemző, hogy csak a bevándorlás szelektív megtiltására vonatkozó holdkóros döntése után vette észre, hogy az USA-ban létezik a bíróság intézménye (amelyen a kitiltott muszlimok szembe szállhatnak a diszkriminatív intézkedéssel).

Óvatlan

A republikánus politikusok igyekeznek úgy visszavonni az obamacare néven ismert, a szegényebb rétegek hiányzó egészségbiztosítását pótló egészségügyi rendszert, hogy ebbe senki se haljon bele és a csalódott páciensek ne büntessék a republikánus jelölteket a nem egészen két év múlva esedékes, következő részleges kongresszusi választásokon. Az elnök azonban egy csapásra megszüntetné a dolgot, hiszen ezt ígérte a kampányban.

Nevetséges

A beiktatása utáni első héten munkatársainak kellett visszarántaniuk nevetséges keresztes hadjáratáról a mexikóiakkal szemben. Mexikó elnökét makacs nyilvános támadásaival arra kényszerítette, hogy lemondja február elejére tervezett találkozójukat, majd másnap egyórás telefonbeszélgetésben próbálták tisztázni nézeteltéréseiket.

Javasolta a törvényhozásnak, hogy állítsák vissza a foglyok kínzásának lehetőségét, amit a republikánus vezetők és saját hadügyminisztere utasított vissza. Végül ettől az ötletétől is visszakoznia kellett.

Hasznot húzhat belőle

Kuttner emlékeztet rá, hogy - látva a Trump beiktatását megelőző átmenet zűrzavarát - egy korábbi cikkében arra biztatta az amerikai állampolgárokat, hogy hozzanak létre közjogi felelősségre vonási csoportokat, amelyek igyekeznek megalapozni egy ilyen eljárás elindítását, illetve kezdeményezzenek az elnök elmozdítását kezdeményező mozgalmakat.

Az ezzel kapcsolatos kampány elindítását követő egy hétben 400 ezren írták alá a Trump elmozdítását indítványozó petíciót. A Citizens for Responsibility and Ethics in Washington csoport jogászai elkészítették az eljárás elindításának alapjául szolgáló dokumentumok rövid összefoglalóját.

Ez alapvetően abból indul ki, hogy miközben az elnöknek tilos profitot húznia külföldi kormányok intézkedéseiből, Trump cégbirodalmán keresztül, amelynek irányítását nem bízta tőle teljesen független vagyonkezelőre, hanem csak fiainak adta át, megszegi ezt a szabályt.

Hátat fordítanak neki

Ezenkívül számos egyéb okot lehet találni arra, hogy megpróbálják jogi útra terelni az ingatlanmágnás elmozdítását a hatalomból. A republikánusok, akik azt hitték, hogy majd a tenyerükből etethetik az elnököt, látva az első hét ámokfutását, a kereskedelmi háborúk veszélyét, Trump barátkozását orosz kollégájával, Vlagyimir Putyinnal stb., vélhetően kezdik maguk is mérlegelni ezt a lehetőséget.

Pszichopata?

Otto Kernberg pszichiáter 1984-ben leírta a rosszindulatú önimádó betegséget. Szemben az egyszerű narcisztikus személyiséggel ez egyértelműen orvosi esetnek minősíthető. A beteget egyebek mellett a lelkiismeret hiánya, a kóros nagyzás, a durvaság szadista élvezete és hatalomvágy jellemzi.

Mivel Donald Trump egyértelműen veszélyt jelent a Republikánus Pártra és az államra, el fogják mozdítani a hatalomból - ismétli el cikke végén véleményét a politológus szakember. Az egyetlen kérdés szerinte az, hogy mindennek milyen súlyos következményei lesznek az Egyesült Államokra nézve.

