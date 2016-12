Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Turisztikai rekord született a szomszédban

Rekordot döntött idén a horvátországi turizmus: összesen 16,3 millió belföldi és külföldi vendég összesen 91,3 millió vendégéjszakát töltött el az országban, 11 millió vendégéjszakával többet, mint a múlt évben - jelentette be Gari Capelli idegenforgalmi miniszter.

Van 10 millió forintja? Fektesse Aegon abszolút hozamú befektetési alapokba és 1% bónusz hozamot adunk megtakarításaira! A részletekért kattintson!

A legtöbb turista Németországból (2,3 millió) érkezett, őket a szlovénok (1,4 millió), az osztrákok (1,2 millió), az olaszok (1 millió), a lengyelek (765 ezer), a csehek (697 ezer), a britek (601 ezer), a magyarok (498 ezer), a szlovákok (396 ezer) és a hollandok (391 ezer) követték.

Az utószezonban is nőtt a vendégéjszakák száma. Szeptemberben, októberben, novemberben és decemberben sokkal több turista látogatott az országba, mint például májusban - tette hozzá. Az utószezonban tavalyhoz képest 20 százalékkal nőtt a turisták száma. A miniszter szerint ez annak is köszönhető, hogy sikerült meghosszabbítaniuk a turisztikai szezont 40 szálloda felújításával 800 millió euró értékben, és ugyanennyi terveznek felújítani jövőre is.

A legtöbb vendégéjszakát Dubrovnikban töltötték el, utána Rovinj, Porec, Medulin, Umag, Mali Losinj, Crikvenica, továbbá Funtani és Zágráb következik a legnépszerűbb turisztikai célállomások listáján.