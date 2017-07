Új gazdasági szankciókat jelentett be az USA Irán ellen

Az Egyesült Államok új gazdasági szankciókat foganatosít Irán ellen a ballisztikusrakéta-programja miatt.

Szabó Zsuzsanna, 2017. július 18. kedd, 19:22

Ajánlom

Az amerikai pénzügyminisztérium közleményben jelentette be a döntést, leszögezve, hogy a ballisztikusrakéta-program mellett Irán hozzájárul a térség feszültségének fennmaradásához is.

A tárca 16 iráni vállalatot és személyt jelölt meg, amelyek megítélése szerint támogatnak "törvénytelen iráni szereplőket vagy iráni székhelyű nemzetközi bűnszervezeteket". A szankcióval sújtottak között egyesek az iráni Iszlám Forradalmi Gárdának nyújtottak támogatást drónok és katonai felszerelések kifejlesztésével, gyors reagálású hadihajók gyártásával és karbantartásával, valamint elektronikus alkatrészek biztosításával. Mások "az Egyesült Államokból vagy Nyugat-Európából ellopott szoftverprogramokat értékesítettek az iráni kormánynak".

Steven Mnuchin pénzügyminiszter közleményéből kiderül: az Egyesült Államok külügyminisztériuma kedden külön megjelölt és szankciókkal sújtott két iráni szervezetet is, amely szintén részt vesz a ballisztikusrakéta-programban.

"Az amerikai kormányzat továbbra is kíméletlenül célba veszi Irán rosszindulatú tevékenységeit, köztük a terrorizmus támogatását, a ballisztikusrakéta-programot és az emberi jogi visszaéléseket" - fogalmaz a közleményben Steven Mnuchin.

A szankciók értelmében a megjelölt vállalatok és egyének valamennyi, esetleges amerikai tulajdonát vagy érdekeltségét befagyasztják, és megtiltják a velük folytatott tranzakciókat is. Ezen kívül szankciókat kockáztatnak és az amerikai piacról kitilthatók azok a külföldi pénzintézetek is, amelyek segítik a most szankciókkal sújtott vállalatokat vagy egyéneket.