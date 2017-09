Új mánia tört ki Európában

Az euró bankjegyekből több különböző címletű és méretű is forgalomban van az eurózónában. A hagyományos címletekkel a többség már találkozott, azonban most már 0 eurós papírpénzbe is bele lehet szaladni, ha valakinek szerencséje van - számolt be az Origo.

Vincent van Gogh világhírű festménye, a Napraforgók színezüsttel bevont rúdon! Szeptember 30-ig a művészi szépségű éremkülönlegesség kedvezményes ára mindössze 3990 Ft. Rendelje meg most!

Az Európai Központi Bank (ECB) engedélyezte az eurózóna jegybankjainak, hogy nulla eurós bankjegyeket nyomtassanak. Ezek nagyon népszerűek, jellemzően turisztikai látványosságok, állatkertek élnek a lehetőséggel - írta a portál.

E bankjegy nem rendelkezik értékkel, kifejezetten gyűjtőknek készült. Érdekesség, hogy a nulleurós ugyanolyan papírból készült, mint a hivatalos eurózónás bankjegy, sőt annak minden egyes védelmi funkciójával el van látva. Van rajta hologram, vízjel, és több biztonsági elem is felfedezhető a különleges bankón.

A címlet több féle verzióban elérhető, Németországban várak, állatok, híres épületek és személyek is fellelhetőek rajtuk.

Egy nullaeurós 2-3 euróba kerül. Ennek oka, hogy e papírpénzeket csak limitált példányszámban bocsátják ki, általában mindössze 5-10 ezer darabot nyomnak belőlük.





HOZZÁSZÓLÁSOK HOZZÁSZÓLOK