Új mánia tört ki Európában

Az euró bankjegyekből több különböző címletű és méretű is forgalomban van az eurózónában. A hagyományos címletekkel a többség már találkozott, azonban most már 0 eurós papírpénzbe is bele lehet szaladni, ha valakinek szerencséje van - számolt be az Origo.

Domokos László, 2017. szeptember 3. vasárnap, 07:20

Az Európai Központi Bank (ECB) engedélyezte az eurózóna jegybankjainak, hogy nulla eurós bankjegyeket nyomtassanak. Ezek nagyon népszerűek, jellemzően turisztikai látványosságok, állatkertek élnek a lehetőséggel - írta a portál.

E bankjegy nem rendelkezik értékkel, kifejezetten gyűjtőknek készült. Érdekesség, hogy a nulleurós ugyanolyan papírból készült, mint a hivatalos eurózónás bankjegy, sőt annak minden egyes védelmi funkciójával el van látva. Van rajta hologram, vízjel, és több biztonsági elem is felfedezhető a különleges bankón.

A címlet több féle verzióban elérhető, Németországban várak, állatok, híres épületek és személyek is fellelhetőek rajtuk.

Egy nullaeurós 2-3 euróba kerül. Ennek oka, hogy e papírpénzeket csak limitált példányszámban bocsátják ki, általában mindössze 5-10 ezer darabot nyomnak belőlük.