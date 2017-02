Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Új menekültpolitikát akarnak Orbán német ellenfelei

Németországban a CDU/CSU után a jobbközép pártszövetséggel kormányzó szociáldemokraták (SPD) is azt javasolják, hogy állítsanak fel menekülttáborokat Észak-Afrikában a Földközi-tengerből kimentett emberek elhelyezésére. A menekültek európai uniós tagállamok közötti elosztásában is új megoldást kell alkalmazni, egy olyan rendszerre van szükség, amelyben önkormányzatok pályázhatnak menekültstátuszra jogosult emberek befogadására - áll az SPD öt pontból álló migrációs javaslatcsomagjában, amelyet a Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung című vasárnapi lapban mutatott be a párt parlamenti (Bundestag-) frakcióvezetője.

Thomas Oppermann, MTI által idézett írásában kiemelte, hogy le kell számolni a maffiaszerű bűnszövetkezetet működtető embercsempészekkel, és az illegális migrációt törvényes és világos szabályokra épülő menekültügyi és bevándorlási politikával kell felváltani.

Mindenekelőtt a menekülésre kényszerítő okok felszámolására kell törekedni, és arra, hogy a rászorulók a hazájukhoz minél közelebb kapjanak segítséget. Ezért Németországnak is növelnie kell a nemzetközi fejlesztési együttműködésre fordított költségvetési forrásokat, a hazai össztermék (GDP) arányában számolva a jelenlegi 0,5 százalékról 0,7 százalékra.

Ki kell terjeszteni a már jól működő programokat, például a német szaktárca Cash for Work (munkáért készpénz) nevű programját, amellyel csak tavaly 56 ezer munkahelyet hoztak létre szíriai menekülteknek a hazájuk térségében - írta Thomas Oppermann, kiemelve: Észak-Irakban tíz család munkáját és megélhetését lehet biztosítani annyi pénzből, amelyet Németországban egy menekültre fordítanak.

Az embercsempész hálózatok felszámolásához hatékonyan biztosítani kell az uniós külső határokat, és nemcsak Líbiával, hanem az észak-afrikai régió sokkal stabilabb országaival, például Marokkóval és Tunéziával is szorosan együtt kell működni - áll az SPD második javaslatában, amely szerint nem az eddigi gyakorlattal szakítva nem az EU területére, hanem vissza, Észak-Afrikába kell szállítani a Földközi-tengerből kimentett embereket.

Azonban "nem elég a jobb határvédelem és néhány befogadótábor" Észak-Afrikában, a tranzitországoknak abban is segíteni kell, hogy a nemzetközi menekültügyi előírásoknak megfelelő ellátórendszert alakítsanak ki, a menekülteket kibocsátó afrikai országokat pedig abban, hogy jobb élet-, és munkalehetőségeket kínáljanak polgáraiknak. Továbbá nem lehet magukra hagyni a menekülteket befogadó országokat, az EU-nak legális utat kell nyitnia a menekültek előtt, és szabályozott áttelepítési programokkal át kell vennie kontingenseket.

Átalakítanák az intézményi kereteket

Az SPD harmadik javaslata egy új menekült-elosztási rendszer bevezetése. Az elképzelés szerint önkormányzatok pályázhatnának menekültként elismert emberek befogadására, és ezzel együtt pénzügyi támogatásra egy új uniós alapból, aminek segítségével az egész közösség javát szolgáló fejlesztéseket valósíthatnának meg, például az iskolarendszerben vagy a tömegközlekedésben.

A javaslat negyedik pontja szerint a német menekültügyi intézményrendszer hatékonyságának növelésével három hónapra kell csökkenteni a menedékjogi kérelmek átfutási idejét, az elutasított kérelmezőket pedig azonnal haza kell juttatni, mert csak úgy lehet biztosítani a menedékjog társadalmi elfogadottságát, ha kizárólag a védelemre szoruló emberek maradnak az országban.

Az SPD ezzel kapcsolatban hangsúlyozza, hogy minél gyorsabban be kell illeszteni a menekülteket a befogadó társadalomba, amihez a gyermekek és nők jogainak elismerésétől kezdve az erőszakról való lemondásig a német értékek iráni egyértelmű elkötelezettség kell a menekültek részéről. Az integráció "fair esélyt kínál", de csak annak van "helye társadalmunkban, aki él vele és törekszik" a beilleszkedésre - húzta alá Thomas Oppermann.

Az ötödik javaslat szerint új alapra kell helyezni a nem az üldöztetés elől, hanem a munka és a jobb élet reményében Németországba igyekvő bevándorlókra vonatkozó politikát. Ezzel az SPD megismétli már régóta hangoztatott követelését, amely szerint ki kell dolgozni egy bevándorlási törvényt. A javasolt megoldás szerint az EU-n kívülről érkező gazdasági bevándorlók befogadását kanadai mintára egy pontrendszerrel kell szabályozni, amely a munkaerőpiaci igényeken alapul. Ez égetően szükséges, mert már most egymillió betöltetlen állás van Németországban, és 2020 után, amikor a legnépesebb évjáratok elérik a nyugdíjkorhatárt, alig néhány év alatt hatmillióan vonulnak ki a munkaerőpiacról - hangsúlyozta Thomas Oppermann.