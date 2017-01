Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Új rekord! Ez a film kapta a legtöbb Oscar-jelölést idén

A Kaliforniai álom című musical a 89. Oscar-díjátadó gála legnagyobb esélyese, a mindössze 32 éves Damien Chazelle alkotása 14 jelölést kapott a legrangosabb hollywoodi elismerésre az amerikai filmakadémia keddi bejelentése szerint.

A musical ezzel beállította a Beszéljünk Éváról című 1950-es dráma és James Cameron 1997-es klasszikusa, a Titanic rekordját.

A Kaliforniai álom a legjobb film, a legjobb férfi főszereplő, a legjobb női főszereplő és a legjobb rendező, valamint a legjobb eredeti forgatókönyv és a filmzene kategóriában is esélyes az Oscar-díjra. A legjobb betétdalok közé két szám is bekerült a filmből, amelyet technikai kategóriákban - operatőri munka, hangtervezés, hangkeverés, díszlet, jelmez és vágás - is jelöltek.

Az Oscar-díjakat február 26-án adjak át a hollywoodi Dolby Színházban.