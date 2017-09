Újabb csapásra készül Amerika

Rick Scott Florida állam kormányzója szükségállapotot hirdetett ki hétfőn este a közelgő Irma hurrikán miatt.

Szepesi Anita, 2017. szeptember 5. kedd, 07:46

A 4-es erősségűre fokozódott vihar most a karibi térségben pusztít, helyenként 220 kilométer/órás sebességgel süvítő szelekkel is. Az amerikai hurrikánközpont előrejelzései szerint az Irma tovább erősödik majd, várhatóan óriási esővel érkezik Floridához a hét végén, és a tenger hullámait hat-hét méteresre korbácsolja fel. Jelenleg a Kis-Antillák szigetlánc északi részén tombol, Puerto Ricótól keletre. Szükségállapotot hirdettek Puerto Ricón, az amerikai Virgin-szigeteken, valamint több kisebb karibi szigeten is - írta az MTI.

A szakemberek nem tudják még pontosan bemérni, hogy az Irma hol ér partot, a számítógépes modellezések szerint a hét második felében fordul majd Florida felé. Rick Scott, floridai kormányzó mindenesetre az állam mind a 67 megyéjére kihirdette a szükségállapotot. "Mi, Floridában mindig a legrosszabbra készülünk, és a legjobbat reméljük, és annak ellenére, hogy az Irma útvonalát még nem ismerjük pontosan, nem engedhetjük meg magunknak, hogy ne készüljünk fel alaposan" - fogalmazott a kormányzó a helyi idő szerint hétfőn kora este kiadott közleményében.

A kormányzó késő este Twitter-bejegyzésben közölte, hogy beszélt Donald Trump elnökkel, aki "felajánlotta a szövetségi kormány minden erőforrását" a hurrikán elleni védelemhez.

Hispaniolán és a Bahamákon is rendkívül veszélyes hurrikánra számítanak.