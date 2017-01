Újabb frontokat nyit az olimpiaellenes mozgalom

Soha nem volt ennyire bizonytalan a budapesti olimpia megrendezése, mint most, és bár a rendezésről szóló népszavazásért indult aláírásgyűjtés veszített lendületéből, a szervezők új módszerekkel akarják felpörgetni a folyamatot.

Harmadánál tart a budapesti olimpiával kapcsolatos népszavazás kiírásáért indult aláírásgyűjtő kampány. A Nolimpiát kezdeményező Momentum Mozgalomnál hetvenezer, az LMP-nél tízezer szignó gyűlt össze és még az Együttnél és a Párbeszédnél is lehetnek aláírások - derül ki a Magyar Nemzet cikkéből.

A szervezők elismerik, hogy kevesebben írják alá az íveket, mint kezdetben, de mostantól a külső kerületekbe is elküldik az aktivistáikat, továbbá megkezdik a lakásokba kopogtatós gyűjtést. Bíznak abban is, hogy a Kétfarkú Kutya Párt olimpiaellenes plakátkampánya is mozgósítja a budapestieket. Közben a lap értékelése szerint soha nem volt olyan bizonytalan a 2024-es rendezés, mint most.

Mérhetetlenül

A fővárosi közgyűlés a múlt héten véglegesítette a budapesti pályázatot, amely Párizséval és Los Angelesével versenyez. A helyszíneket alaposan átszabták a korábbi tervekhez képest. Tovább dúl a vita a költségekről is. Chikán Attila közgazdász professzor, az első Orbán-kormány gazdasági minisztere csatlakozott azokhoz, akik arra figyelmeztetnek, hogy az olimpiai költségek mindig "mérhetetlenül" elszállnak a tervezetthez képest.

Tartól István főpolgármester időközben örömmel tudatta, hogy a költségek nem csupán a fővárost és a kormányt terhelik, hanem a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) is beszáll a finanszírozásba. Dénes Ferenc sportközgazdász azonban arra a figyelmeztet, hogy a NOB csak a szervezési kiadásokhoz ad pénzt, akár 60 százalék erejéig, a beruházásokhoz nem.

Emellett megjegyzi, hogy míg Los Angeles forintban számolva másfél ezer milliárdos szervezési kiadásokkal számol, addig a budapesti szervezők alig több mint ezer milliárdra teszik ezt a költséget.

