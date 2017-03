Újabb információk derültek ki a londoni merénylőről

Sikerült feltérképezni több fontos momentumot is a londoni terrortámadást megelőző időszakból. A rendőrség most közzétette a merénylő fotóját azért, hogy kiderüljön, egyedül dolgozott-e vagy kapott segítséget.

Az is kiderült, hogy előző este még viccelődött annak a hotelnek a személyzetével, ahol Brightonban megszállt - olvasható az inforadio.hu-n. Az utolsó időkben a Khalid Masood nevet viselő férfi utolsó óráinak történéseire, álneveire és (erőszakos cselekményekkel is tűzdelt) előéletére is fény derült.

Péntek hajnalban két "komoly jelentőségű" őrizetbe vétel történt Közép- és Északnyugat-Angliában a merénylettel összefüggésben. Eddig összesen tíz embert vettek őrizetbe, közülük kilenc ellen folyik eljárás, egy nőt szabadon engedtek - tudósított az MTI. Most újabb részletekről számoltak be a hatóságok.

Russell Ajao számos egyéb személyazonosságot is használt; korábban Adrian Elms, a merénylet előtti időszakban Khalid Masood néven volt ismert környezetében. Ezen a néven jelentkezett be Brightonban egy hotelbe, ahol a merénylet előtti este viccelt és nevetett a személyzettel - mondta el a Preston Park Hotel vezetője. Semmilyen feltűnést nem keltett a férfi, olyan volt, mint bármelyik átlagos vendég - mondta a Sky News-nak Sabeur Toumi, hozzátéve: a családjáról beszélt, arról, hogy beteg az apja, és a "csodálatos" gyermekeit is megemlítette. A merénylő szobáját a rendőrség nyomozói átkutatták, DNS-bizonyítékokat is kerestek.

A román Andrei Burnaz, a merénylet egyik sérültje pedig elmondta: arra készült, hogy aznap megkéri a barátnője kezét. Ehelyett most egy kórházban fekszenek, Andreea Cristea ráadásul súlyos sérülésekkel. A nő még eszméletlen, de az állapota stabil.

A Westminster-híd szigorú ellenőrzés alatt maradt, és fegyveres őröket fotóztak a parlament körül is. Iszlám, keresztény és zsidó vezetők is jelen voltak az éjszaka a Trafalgar téren lévő Mezei Szent Márton templomnál szervezett virrasztáson.

Az alsóház és a Scotland Yard tagjai egyperces csenddel emlékeztek meg az áldozatokról. Több londoni vallási vezető részvétét fejezte ki a történtek miatt és vallástól független szolidaritásra szólított fel - írja az inforadio.hu.