Újabb kerítés épül - nem gondolná hová

Egyelőre nem épül kerítés a lengyel parlament épülete köré, pedig igény lenne rá. Az ellenzék úgy véli, hogy a tüntetések ellehetetlenítése a cél.

A Szejm kancelláriája, Agnieszka Kaczmarska egyelőre lemondott a parlament épülete körüli kerítés megépítéséről - adta hírül a tvnwarszawa.pl informál. Az ok: a vélemények nagyon eltérőek voltak ebben az ügyben. A gazeta.pl néhány héttel ezelőtt írt már arról, hogy a parlament körül kerítést terveznek, méghozzá "rendkívül agresszívet".

Az építmény az eddig nyílt utca (a Wejska) képét is megváltoztatná. A kancellár először nem is reagált a javaslatra, most azt mondta, hogy az épület fenntartója nem egyezik bele ebbe a kerítésépítésbe. Hozzátette, hogy a parlamenti frakciók véleménye ez ügyben különbözik, ezért 2018-ban nem próbálják meg elfogadtatni ezt az intézkedést.

A Kulturális Örökségvédelmi Társadalmi Tanács egyhangúlag megállapította, hogy a koncepció ellentétes a a háború előtti építészeti tervvel, amely új szejmegyüttest komponált egy régi parkban. Olyan környezetet akartak, amely nyitott a sétálók előtt. Az ellenzék szerint a kerítés építése, minden bizonnyal a parlament épülete körüli tömegtüntetésekkel hozható összefüggésbe.

A nyitókép forrása: Janek Skarzynski/AFP