Újabb kínos ügy Trumpék körül

Donald Trump amerikai elnök veje és főtanácsadója, Jared Kushner magánemailt használt egyes hivatalos ügyek bonyolítására a Fehér Házban. Az információt először a Politico című lap hozta nyilvánosságra vasárnap. Abbe Lowell, Kushner ügyvédje este megerősítette az értesülést - írja az MTI.

Szabó Zsuzsanna, 2017. szeptember 25. hétfő, 07:05

Ajánlom

"Mr. Kushner a fehér házi emailfiókját használja hivatalos levelezésre, magánfiókjának forgalma januártól augusztusig kevesebb mint száz elektronikus levélváltás volt a Fehér Ház munkatársaival" - fogalmazott Lowell ügyvéd. A magánfiókról küldött vagy oda érkezett levelek többnyire újságcikkek vagy politikai kommentárok voltak és semmi esetre sem a főtanácsadó munkájával összefüggő bizalmas információk - tette hozzá.

Kushner és felesége, Ivanka Trump, már akkor létrehozott az elektronikus levelezései számára új fiókot, amikor Donald Trump még csak beköltözni készült a Fehér Házba. Kushner január óta időről-időre használja a magánfiókot is, elsősorban kényelmi okokból, akkor, amikor úton van, vagy a személyi laptopját használja.

A Politico értesülései szerint egyetlen levél sem tartalmazott bizalmas információkat és nincs jele annak sem, hogy Kushner érzékeny vagy bizalmas információkat osztott volna meg. A The Washington Post című amerikai lap szerint az elnöki főtanácsadó a levelek jó részét - a nem személyes információkat tartalmazókat - azonnal tovább is küldte a védett, kormányzati elektronikus leveleinek fiókjába. A szövetségi törvények előírásai szerint a Fehér Házban született valamennyi dokumentumot - köztük az elektronikus leveleket is - meg kell őrizni.

A személyes e-mailek használata többé-kevésbé elterjedt gyakorlat a Trump irányította Fehér Házban, jóllehet, Donald Trump 2016-ban az elnökválasztási kampányban élesen bírálta vetélytársát, Hillary Clinton demokrata párti elnökjelöltet, mert külügyminiszterként a magánszerverét is használta hivatalos levelezésre. Annak idején Hillary Clinton is azzal érvelt, mint most Kushner, hogy "kényelmi okokból" használja magánfiókját. A The Washington Post mindazonáltal megjegyezte: Kushner gyakorlata nem hasonlítható Hillary Clintonéhoz, aki kifejezetten magánszervert működtetett a hivatalos levelezéseihez.

A cikk témájával bővebben foglalkozik az október 18-ai HR-konferencia: