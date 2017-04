Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Újabb ország jelentkezett be a CEU-ért

Az osztrák rektori konferencia vezetője szívesen látná Ausztriában a CEU-t - írja a 444.hu a Der Standardra hivatkozva.

Nem sokkal azután, hogy a kormány nyilvánvalóvá tette, hogy a CEU, az egész közép-európai régió egyik legjobb felsőoktatási intézménye számára nem kívánatos Magyarországon, Vilnius polgármestere már bejelentkezett érte. Most Ausztriából is jelezték érdeklődésüket oktatási vezetők - szúrta ki a 444.hu.

A Der Standard ír arról, hogy az osztrák rektori konferencia elnöke és egyben a klagenfurti egyetem rektora, Oliver Vitouch elmondása szerint örömmel látnák az intézményt Ausztriában. Akár Bécsben, Grazban vagy Klagenfurtban is.

Az egyetem megtarthatná a nevét és maradhatna magánegyetem is, jelezte Vitouch. A Wiener Neos vezetője, Beate Meinl-Reisinger is arról beszélt, hogy bárcsak minden osztrák egyetem annyira jól beágyazott lenne, mint a CEU. Szerinte Bécs számára nagyszerű lehetőség lenne az egyetem elcsábítása, és a polgármesternek, Michael Häuplnek is hívnia kéne az egyetemet, hiszen a CEU megszerzése óriásit lendíthetne a városon.

Újabb tiltakozás a CEU-ért

Tiltakozó élőláncot hirdetett meg a korábbi, sokezres CEU melletti tüntetést is szervező Oktatási Szabadságot csoport a Nádor utcába, a CEU főépülete köré ma délutánra - írja a 444.hu. Az eseményt akkor tartják meg, ha a parlament ma tényleg megszavazza a kivételes eljárásban beterjesztett, putyini ihletésű törvénymódosítást - amire elég nagy esély van. A demonstrációval Áder Jánosnak is üzennének, és arra szólítják fel, hogy ne írja alá a törvényt, hanem küldje el azt minél hamarabb megfontolásra az Alkotmánybíróságnak - írják a szervezők, akik 16:45-re hirdettek gyülekezőt.