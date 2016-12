Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Újabb pofon visszakézből Trumpnak

Barátságtalan lépésnek minősítette a pekingi hivatalos média, hogy Donald Trump megválasztott amerikai elnök egy Kína-faló közgazdászt nevezett ki az új fehér házi kereskedelmi bizottság élére. Az új adminisztráció durva válaszra készülhet, ha keménykedni próbál az ázsiai óriással.

Riadót fújt a kínai hivatalos média, miután Donald Trump megválasztott amerikai elnök kinevezte a Fehér Ház új Nemzeti Kereskedelmi Tanácsának élére Peter Navarro közgazdász professzort, korábbi befektetési tanácsadót - tudósított a Reuters. Navarro szerint az ázsiai óriás elpáholja az Egyesült Államokat a két ország közti gazdasági háborúban.

Könyvet is írt arról, hogyan vesztette el az USA feldolgozóiparát Kína felemelkedésével. Ebből dokumentum film is készült azzal az üzenettel, hogy Kína domináns gazdasági és katonai hatalomra tör Ázsiában Emellett környezetvédelmi aggályai is vannak a kínai importtal kapcsolatban és úgy véli, hogy megsértik az amerikai állampolgárok szerzői jogait.

Erőfitogtatás

Nem vicces, hogy az új adminisztrációba olyan emberek kerülnek be, mint Navarro, akik elfogultak Kínával szemben - olvasható a China Daily angol nyelvű kiadásának szerkesztőségi cikkében. Az amerikai vezetésnek nem szabadna megfeledkeznie arról, hogy a világ két legnagyobb gazdaságának kereskedelmi kapcsolatai soha nem voltak olyan szorosak, mint most.

Így az együttműködés károsítása a mindkét fél szára gyümölcsöző viszonyt átváltoztathatja olyanná, amelynek Kína és az USA is vesztese lenne. Egy nappal korábban a pekingi külügyminisztérium jelezte, hogy figyeli az USA-ban folyó hatalomváltást, egyben azt javasolta az amerikai félnek, hogy a kooperációt válassza az konfrontáció helyett.

A tárcsa szóvivője óvta az amerikaiakat, hogy másokkal akarjanak gyógyszert bevetetni a saját bajaikra. Erre volt példa a múltban, ami megmutatta, hogy Kínának van módja megtorló intézkedésekkel - vámokkal és az amerikai cégek bírságolásával - válaszolni, ha barátságtalan lépéseket tapasztal.