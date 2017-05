Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Újfajta nyugdíjválság fenyeget - már látszanak a jelei

Egy újabb, Detroit-féle csődtől tartanak az USA-ban, ahol az állami nyugdíjrendszer hiánya egy év alatt 434 milliárd dollárral nőtt. Így az amerikai nyugdíjrendszerből 3,85 ezer milliárd dollárnyi tőke hiányzik ahhoz, hogy teljesíteni tudják a mostani és leendő nyugdíjasoknak kifizetéseket - idézi Portfolio a Financial Timest.

Új típusú válság készülődik az USA-ban. A nyugdíjrendszer főként Chicagónak, Fort Worthnek, Philadelphiának és Dallasnak okoz nehézségeket, a szakértők tartanak egy újabb, Detroit-szerű csődtől is. Chicagóban például a nyugdíjfizetési kötelezettségből származó hiány akkora, mint a város 19 évnyi adóbevétele összesen - olvasható a portálon.

A nyugdíjhiány már több amerikai várost is csődbe vitt, ilyen volt például Detroit is, sőt egy társult állam Puerto Rico csődjét is részben ez okozta.

Az erről szóló stanfordi kutatás, amely a 2015 júniusát megelőző 12 hónapban vizsgálta az állami nyugdíjalapok fenntarthatóságát, megállapította, hogy a vizsgálatba bevont 649 nyugdíjprogramért felelős egyik városnak vagy államnak sincs kiegyensúlyozott nyugdíjrendszere. Ahhoz, hogy megállítsák a nyugdíjfizetési kötelezettségben keletkezett hiányt, már a 2015-ös pénzügyi évben 167 milliárd dollárt kellett volna betolni a rendszerbe.

A nyugdíjalapok és nyugdíjprogramok problémája főként az alacsony befektetési hozamoknak köszönhető.

