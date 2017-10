Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Újra meglepetést okozhat a vaj ára

Végre megáll a vaj galoppozó drágulása, sőt az év végére még valamelyest eshet is a kenyérre való ára. Lengyelországban, amelyet nagyon megviselt az áremelkedés, már csökkenésről beszélnek.

Mint a lengyel Mezőgazdaságot Támogató Országos Központ (KOWR) előrejelzéséből kiderül, idén a vaj ára elindul lefelé, ha nem is drasztikusan, de a termék valamivel olcsóbb lesz - idézte a hivatalt a gazeta.pl.

A KOWR jelentése szerint augusztusban a vaj termelői ára kilogrammonként elérte a 25,03 zlotyt - a boltokban egy 20 dekás kockát hét zlotyért (550 forint) árultak a vevőknek.

A prognózis szerint az év végére egy kiló vaj a gyártóknak 23-24,2 zlotyba fog kerülni, így a vásárlók közel egy zlotyval kevesebbet kel fizessenek 20 dekáért.

A múlt héten a világ legnagyobb tejtőzsdéjén, az Új-Zélandon működő Global Dairy Trade-en 3,6 százalékkal volt lejjebb vaj tonnájának ára a szeptember közepihez képest. Szeptemberben egy tonna vaj 6000 dollárt ért, ami 5,8 ezer dollárra csökkent. A márciusi határidős üzletekben már csak 5500 dollárt kell fizetni. Ez a 2017. májusi árakhoz való visszatérést jelenti.

Máshol is csökken az ár

A Credit Agricole elemzői szerint a vaj az uniós országokban is olcsóbb lesz, mert szeptemberben március óta először esett az ára. Ugyanezt lehetett megfigyelni az Egyesült Államokban is. Mindezek alapján a szakértők úgy vélik, hogy az áremelkedés túl van a csúcsán.

Ahogy a statisztikai hivatal adataiból kiderül, Lengyelországban a vaj ára 42 százalékkal lett magasabb az idén, mint egy éve volt, de a lengyel tejtermelők szövetségében 70 százalékról is beszéltek. Volt olyan uniós tagállam, ahol 100 százalékot is elért az ez évi drágulás. Az okok között nem csupán a spekuláció keresendő, hanem az európai, amerikai és kínai kereslet növekedése. Emellett esett a vaj termelése is, az EU-ban például a tej kvóta 2015-ös bevezetése után.

