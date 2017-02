Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Ukrán vendégmunkásokat kérnek a csehek is

A cseh Gazdasági Kamara, valamint az Ipari és Kereskedelmi Kamara hétfőn felszólította a Bohuslav Sobotka vezette kormányt, hogy tegye haladéktalanul lehetővé további ukrán vendégmunkások azonnali toborzását és alkalmazását - írja az MTI.

alapok vásárlása előtt. A befektetési alapok óriási népszerűségnek örvendenek, de amikor elhatározzuk, hogy mi is szeretnénk beszállni, kiderül, hogy nem is olyan egyszerű a választás. A részletekért kattintson! 10+1 hasznos tipp befektetési

A munkaadók szerint a cseh kormány hivatalos munkaerő toborzó programja Ukrajnában nem működik, és a kabinet által megállapított kvóták már júniusig ki vannak használva. Egy csehországi munkaengedély elintézése általában 3-6 hónapig tart. A kormány várhatóan szerdán tűzi napirendre a témát - írj az MTI.

"Felszólítjuk a cseh kormányt, hogy haladéktalanul fogadja el a külügyminisztérium kérését további diplomaták alkalmazására, hogy felgyorsulhasson a kérelmek elbírálása, és a vállalatok számára biztosított legyen a szükséges munkaerő" - olvasható a felhívásban.

A vállalkozók és munkaadók szövetségének konföderációja szerint jelenleg mintegy 140 ezer alkalmazottat keresnek a csehországi cégek. A jelenleg érvényes kvóta szerint Ukrajnából évente 3800 új munkaerőt lehet beengedni Csehországba.

Jan Wiesner, a konföderáció elnöke szerint legalább a kvóta megduplázására lenne haladéktalanul szükség. Wiesmer rámutatott: Csehországban a munkanélküliség jelenleg alig négy százalékos, így cseh munkaerővel nincs esély betölteni az üres munkahelyeket. Amennyiben a cégek a hosszadalmas ügyintézés miatt fél évet várni kénytelenek, komoly gazdasági veszteség éri őket.

Az ukrán munkaerő fokozottabb alkalmazása iránti igény mögött a szakszervezetek szerint nemcsak gazdasági racionalitás van, hanem az is, hogy az ukránok elvállalják azokat a rosszul fizetett munkákat is, amelyeket a csehek már nem. Josef Stredula szakszervezeti vezető úgy véli, hogy a több ukrán vendégmunkás, tehát az olcsóbb munkaerő behozatalának érvei mögött a vállalatok tulajdonosainak a spekulációi is meghúzódnak.

Jelenleg mintegy 140 ezer ukrán dolgozik Csehországban.