Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Változás jön a horvát-magyar határon

Hosszadalmas várakozásra kényszerülhetnek az utazók péntektől a horvát-magyar és a horvát-szlovén határon az Európai Unió azon rendelkezése miatt, amely szerint a schengeni külső határokat átlépőknek módszeres ellenőrzésen kell átesniük - írta szerdán a Jutarnji List című horvát napilap.

Az újság szerint a húsvéti ünnepek alatt káosz alakulhat ki a határforgalomban.

A most életbe lépő rendelet értelmében az unióban szabad mozgási joggal rendelkező polgárok úti okmányait is ellenőrizni kell mind belépéskor, mind kilépéskor, és össze kell vetni a Schengeni Információs Rendszerrel (SIS), illetve az Interpol lopott vagy elveszett dokumentumokra vonatkozó adatbázisával (SLTD), hogy a hatóságok meggyőződjenek arról, az illető nem jelent biztonsági kockázatot, közrendvédelmi vagy közegészségügyi kockázatot az EU-ban. A szigorítás nemcsak az unió külső határaira vonatkozik, hanem minden olyan belső határra, ahol a tagállamok még nem állapodtak meg a határellenőrzés megszüntetéséről, kiterjed a vasúti, a légi és a tengeri határokra is.

A horvát lap belügyminisztériumi értesülésekre hivatkozva az írta: Horvátország régóta készül a feladatra, péntektől pedig megnöveli a határokon szolgálatot ellátó horvát rendőrök számát, akik együttműködnek majd magyar és szlovén kollégáikkal, de ennek ellenére elkerülhetetlenek lesznek a torlódások.

A kellemetlenségek elkerülése végett az utazóknak azt javasolják, hogy ellenőrizzék dokumentumaik érvényességét és státusát, mielőtt útnak indulnának, főleg ha azokat az elmúlt két évben ellopták, elveszítették vagy megsérültek. Kerüljék a hétvégi utazásokat, legyenek türelmesek és kövessék a hatóságok utasítását - tették hozzá.

Olvassa el cikkünket a horvát autópályadíjak változásáról.