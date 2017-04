Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Váratlan húzás az Alditól - új termékkel kereskedik

Újdonsággal rukkol ki az Aldi és az Apple, a diszkontláncban is lehet majd vásárolni iPhone-t.

Egyszerűbb mobilokat az Aldi, a Lidl vagy a Penny is árul, sőt, frekvenciával nem rendelkező, független szolgáltatóként a diszkontláncok több országban is jelen vannak, sim-kártyákat is árulnak, amiben az a logika, hogy még egy szolgáltatással tudják magukhoz láncolni a vásárlókat - írja a Portfolio.hu a Bildre hivatkozva.

Most az Aldi szintet lépett, bevette a kínálatába az iPhone-t is, igaz nem a legújabb modellt, Németországban egyes üzletekben április 12-től lehet majd kapni a két és fél éve bemutatott iPhone 6 Plust. Az 5,5 hüvelyk képátmérőjű, 16GB-os modell 479 euróba, vagyis közel 150 ezer forintba kerül az Aldi Süd üzleteiben.

Az Apple lépése, hogy diszkontláncokon keresztül értékesítse a telefonjait, nem szokványos, részben azért, mert az iPhone prémium telefonként van pozicionálva - írja a portál.

