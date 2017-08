Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Váratlanul csaptak le Donald Trump volt kampánymenedzserére

Rajtaütésszerű házkutatást tartott a közelmúltban a Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) Donald Trump amerikai elnök volt kampánymenedzsere, Paul Manafort virginiai házában.

A házkutatásra két héttel ezelőtt került sor, ám a közvélemény csupán szerdán szerzett tudomást róla a The Washington Post című lap tudósításából. Manafort szóvivője, Jason Maloni megerősítette a lapinformációt - írta az MTI.

A The Washington Post tudósítása szerint a házkutatásról előzetesen nem értesítették a volt kampánymenedzsert. Az FBI munkatársai, akik a Robert Mueller különleges ügyész irányította vizsgálóbizottsággal működtek együtt, kora reggel jelentek meg Manafort Alexandriában - Washington egyik elegáns virginiai elővárosában - lévő házában, és több dokumentumot magukkal vittek. A házkutatásról szóló információkat sem az FBI, sem Robert Mueller hivatala nem kívánta kommentálni.

Paul Manafort Donald Trump első kampánymenedzsere volt a tavalyi elnökválasztási kampányban. Trump még tavaly nyáron lemondásra késztette őt korábbi orosz és ukrán kapcsolatai miatt. A volt menedzser kapcsolatrendszerét és üzleti ügyeit több kongresszusi bizottság vizsgálja, és a feltárásban részt vesz a tavalyi amerikai elnökválasztási kampányba történt orosz beavatkozást vizsgáló, Robert Mueller vezette különleges bizottság is.

Manafort a kongresszusi meghallgatásokon nem akart részt venni, de megegyezett a vizsgálóbizottságokkal, hogy együttműködik velük. A szenátus igazságügyi bizottságának szóvivője szerdai közleményében tudatta, hogy Manafort eddig több mint 400 oldalnyi dokumentumot adott át a törvényhozóknak. A volt kampánymenedzser a szenátus hírszerzési bizottságát is tájékoztatta, a többi között arról az orosz ügyvédnővel folytatott találkozóról is, amelyre tavaly, a New York-i Trump-toronyban került sor, Donald Trump vejének és idősebb fiának a részvételével.

Fotó: MTI/EPA Justin Lane

A hihetetlenül alacsony tarifák és az elégedett ügyfelek véleményei révén a DEGIRO a leggyorsabban növekvő bróker Európában. Regisztráljon, és fektessen be a DEGIRO biztonsági struktúráján keresztül.