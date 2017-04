Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Végleg elbukik Trump nagy álma?

Az amerikai pénzügyminiszter szerint az egészségügyi ellátórendszerről folyó kongresszusi viták miatt egyelőre késik az adórendszer nagyszabású átalakításról szóló tervek végrehajtása. Robert Mnuchin szerint ugyanakkor az Egyesült Államok nem kíván valutaháborúba keveredni más gazdaságokkal, annak ellenére sem, hogy Donald Trump elnök túl erősnek tartja a dollárt.

Mnuchin a Financial Timesnak adott interjúban kijelentette: "jelenleg nem reális" az a cél, hogy az adóreform-tervezet augusztus előtt túljusson a Kongresszuson és Trump asztalára kerüljön aláírásra, mivel egyelőre az egészségügyi rendszer átalakítása van napirenden. Hozzátette azonban, hogy továbbra is számít az adóreform idei végrehajtására.

Az előző amerikai elnök, Barack Obama (képünkön) nevéhez kötődő, Obamacare néven ismert ellátási rendszer átalakítására benyújtott egészségbiztosítási törvénytervezetet a kormányzat a múlt hónap végén - a képviselőházi voksolás előtt néhány órával - visszavonta, mivel a republikánus többség ellenére nem volt meg az elfogadáshoz szükséges számú szavazat.

A londoni gazdasági napilap keddi kommentárja szerint az adórendszer átalakításáról is vita van a Trump-kormány és a törvényhozási frakciók vezetői között, és a fő ütközési pontok egyike az a terv, amely illeték formájában gyakorlatilag megadóztatná az importot. A Financial Timesnak nyilatkozó vezető amerikai kormányilletékesek valószínűtlennek nevezték, hogy ez a vitatott elem benne marad a tervezetben, annak ellenére is, hogy elhagyása tíz év alatt ezer milliárd dolláros rést ütne a republikánusok adóbevételi tervein - írta az MTI.

Robert Mnuchin szerint "adódhatnak más lehetőségek is" az e forrásból tervezett ezer milliárd dolláros bevétel elérésére, mivel ez csak egy volt a reformot előkészítő százfős pénzügyminisztériumi csapat által vizsgált számos intézkedés közül. Mnuchin hozzátette ugyanakkor, hogy az importilleték sem került még le a napirendről.

A pénzügyminiszter szerint az amerikai gazdaság növekedési üteméről szóló különböző előrejelzési forgatókönyvek akár kétezer milliárd dollárhoz közeli mértékű költségvetési bevételkülönbségeket is okozhatnak. Elvetette azokat az aggályokat, hogy a Trump-kormány a dollár ereje miatt valutaháborúba bocsátkozna más országokkal. Trump erről szóló múlt heti megjegyzéseiről a pénzügyminiszter azt mondta: az amerikai elnök "tényszerű kijelentéseket tett" a dollár erejéről, és "nagy különbség van a szavak és a tettek között".