Végre: megvan Macedónia új neve

Huszonkét éve folynak a tárgyalások arról, hogy a görögöket bántó nevét változtassa meg Macedónia. Most végre sikerült megfelelő nevet találni - írta a hvg.hu.

Huszonkét év diplomáciai csatározás után az ENSZ-közvetítéssel létrehozott brüsszeli tárgyaláson megszületni látszik a kompromisszumos megoldás Macedónia új, hivatalos elnevezéséről - írta a portál.

A tervek szerint csak a jövő tavasszal jelentik be hivatalosan: az új név Új-Macedónia lehet, a jelenlegi FYROM - Former Yugoslav Republic of Macedonia, azaz a Macedón Volt Jugoszláv Köztársaság helyett.

A bő két évtized tárgyalásain mindenféle név felmerült már, de mindegyik elfogadhatatlannak minősült. A macedónok ragaszkodtak ahhoz, hogy a macedón szó szerepeljen az állam nevében, így a Szkopjei Köztársaság vagy a Vardari Köztársaság (az ország fővárosa illetve legnagyobb folyója alapján) eleve megbuktak. A Szláv-Macedónia megnevezés az országban élő 25-30 százaléknyi albán kisebbség számára nem volt elfogadható, az Észak-Macedóniát viszont Bulgária vétózta meg, mert Észak-Macedónia szerintük Dél-Nyugat Bulgáriát jelenti - fogalmazott a hvg.hu.