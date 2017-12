Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Veszedelmes járvány robbant ki a szomszédban

Lengyelország egész területén küszködnek a sárgaságjárvánnyal, amelyet a piszkos kéz betegségeként is ismernek. A kór terjedésére egyelőre nem tudnak magyarázatot adni.

A sziléziai területeken ár azt sem tudják, hova kapjanak: ugyan egész Lengyelországban támad a sárgaságjárvány, de a legrosszabb a helyzet a sziléziai vajdaságban van, ahol eddig százszor több megbetegedést jegyeztek, mint a tavalyi egész évben - adta hírül a gazeta.pl (képünk illusztráció).

A váratlan megbetegedések számának hirtelen emelkedésére még nem tudnak magyarázatot adni, de a betegek 95 százalékának állapota annyira komoly, hogy kórházba kellett utalni őket. Egy évvel ezelőtt pontosan 33 A típusú májgyulladás megbetegedést jegyeztek fel Lengyelországban, idén már november végéig 2644-et, ebből 438-at Sziléziában. Ez elképesztő különbség, különösen, ha figyelembe vesszük a tavalyi év három megbetegedését a sziléziai területen.

Drámai helyzet

A helyi tisztiorvosi hivatal jelentése szerint a leginkább Sosnowiecben drámai a helyzet, ahol a helyi kórházban 200 páciens jelentkezett, de Katowicében és Bytomban is hasonló adatokról számoltak be. A helyzet nagyon is komoly, mert a szakemberek változatlanul nem ismerik a váratlan és nagyszámú megbetegedések okát, ráadásul a páciensek többsége állapota annyira rossz, hogy kórházi kezelést igényel.

Az A típusú vírusos májgyulladás, azaz az úgynevezett sárgaság, fertőző betegség, amelyet gyakran a piszkos kéz betegségének is hívnak. A hepato vírus okozza, amellyel úgy is meg lehet fertőződni, hogy az érintett beteggel a másik ember kapcsolatba kerül, vagy akár nem tiszta vízzel, vagy élelemmel érintkezik.

Mossunk kezet!

Mindenekelőtt szigorú higiéniás szabályok betartásával lehet ellene védekezni, elsősorban gyakori kézmosással, és el kell kerülni minden élelmiszert, ami nem ellenőrzött forrásból származik. Oltás is van ellene, amit akkor szoktak beadni, ha valaki Ázsiába, Afrikába, vagy Dél-Amerikába készül utazni.

Az átlagos betegség még 50 napig is eltarthat, a tünetek a fertőzés megtörténte után kettő-hét héttel jelentkezhetnek. Ez a típusú betegség ritkán végződik halállal, gyógyításánál főleg a pihenést és rengeteg folyadék fogyasztását javasolják.

A nyitókép forrása: Shutterstock.com.