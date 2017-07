Visszavonulót fújt Bukarest

Letett a román szociálliberális kormány arról, hogy úgynevezett szolidaritási adót vessen ki a jól kereső munkavállalókra - jelentette be Mihai Tudose miniszterelnök.

Domokos László, 2017. július 25. kedd, 13:40

Ezt a megvitatott és elfelejtett témák közé lehet sorolni - mondta a szolidaritási illetékre vonatkozó újságírói kérdésre válaszolva kormányfő egy bukaresti rendezvényen. A kabinet számításai szerint ugyanis túl nagy "felfordulást" okozott volna az új illeték bevezetése, ahhoz képest, hogy mennyi haszonnal járt volna.

Az új illeték bevezetésének terve a júniusban hivatalba lépett új kormány programjában szerepelt részletek nélkül. A Mediafax hírügynökség értesülései szerint az új illetéket a minimálbér tízszeresénél többet keresőkre vetették volna ki, hogy kiegészítsék az egészségügyi költségvetést.

Az egy hónapja megszavazott kormányprogram egy másik újításától már két hete elállt a Tudose-kormány. A román miniszterelnök brüsszeli látogatása alkalmával jelentette be, hogy kormánya mégsem vezeti be a cégek bevételét alapul vevő új adónemet.

Nem lesz olyan intézkedés, amely a lakosság jövedelmének terhére növelné az állami költségvetés bevételét. Egyelőre semmilyen, a lakosságot érintő adópolitikai változást nem tervezünk - jelentette ki hétfőn Tudose.

Azt is cáfolta, hogy a kormány a társadalombiztosítási, illetve egészségbiztosítási járulék befizetési kötelezettségét az alkalmazottra akarná áthárítani. A járulékokat továbbra is a munkáltatónak kell átutalnia, ez jövőre is így marad, nem akarunk kockáztatni - magyarázta a kormányfő.

Tudose már beiktatása napján leszögezte, hogy nem hoz adópolitikai döntéseket alapos hatástanulmány nélkül, majd a belföldi és nemzetközi nyomás hatására egymás után adta fel a kormányprogramba foglalt legjelentősebb adópolitikai újításokat. A Szociáldemokrata Párt jelentős közalkalmazotti béremelések és adócsökkentések ígéretével nyerte meg a választásokat tavaly decemberben, ezek egy részének bevezetését azonban elhalasztotta, mivel a költségvetési bevételek nem növekedtek a remélt ütemben. Tudose azt ígérte Brüsszelben: az államháztartási hiányt idén is a GDP három százaléka alatt tartják.

Miniszterelnöki mandátuma idején néhány éve Victor Ponta is azzal állt elő, hogy be akart vezetni egy szolidaritási különadót a havi ezer eurónál nagyobb fizetéssel rendelkező közalkalmazottak esetében, de végül erről sem született jogszabály Romániában.

