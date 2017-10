Zátonyra futottak a brexittárgyalások? - így látja Tusk és Juncker

Patthelyzet vagy sem

Az Eurologus uniós szakblog azt írta , hogy miután újságírók szembesítették Tuskot azzal, hogy Michel Barnier uniós főtárgyaló a brit főtárgyalóval, David Davisszel tartott múlt heti sajtótájékoztatóján háromszor is használta a patthelyzet kifejezést, az Európai Tanács elnöke azzal próbálta magát kivágni, hogy nem most kell retorikai fordulatokat elemezni, az ő szerepe az, hogy Európa egységét erősítse, illetve hogy pozitív, előremutató üzeneteket fogalmazzon meg. Az Eurologus szerint ekkor Juncker a védelmébe vette Barnier-t és megjegyezte: ő (Barnier) ha tehette volna, négyszer is használta volna a patthelyzet kifejezést, hogy aláhúzza az európaiak elégedetlenségét a tárgyalások állásával.