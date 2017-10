Zátonyra futottak a brexittárgyalások? - így látja Tusk és Juncker

Korrekt, kiegyensúlyozott, tisztességes megállapodásra van szükség Nagy-Britannia uniós kilépéséről - jelentette ki Jean-Claude Juncker, az Európai Bizottság elnöke a Brüsszelben tartott kétnapos csúcstalálkozót követően. A sajtótájékoztatón az Európai Tanács elnöke pedig túlzásnak nevezte, hogy holtpontra jutottak volna a tárgyalások.

Szabó Zsuzsanna, 2017. október 20. péntek, 17:55

Nem engedhető meg, hogy ne jöjjön létre megállapodás Londonnal. Korrekt, kiegyensúlyozott, tisztességes megállapodásra van szükség Nagy-Britannia uniós kilépéséről - jelentette ki Jean-Claude Juncker, az Európai Bizottság elnöke Brüsszelben pénteken, az uniós tagországok kétnapos csúcstalálkozóját követően tartott sajtótájékoztatón az MTI szerint.

Juncker szerint a megállapodásoknak sikerülniük kell, ugyanis Theresa May brit kormányfőnek minden szükséges ereje megvan ahhoz, hogy meggyőzze a briteket a megegyezés fontosságáról és annak részleteiről.

Donald Tusk, az Európai Tanács elnöke az uniós csúcstalálkozót záró sajtótájékoztatón túlzónak nevezte azokat a jelentések, amelyek szerint holtpontra jutottak az Egyesült Királyság uniós kilépésének feltételeiről szóló tárgyalások és reményét fejezte ki, hogy a decemberi EU-csúcson már sikerül továbblépni a jövőbeli kapcsolatok kérdését érintő második tárgyalási szakaszra.

"Bár nem sikerült elegendő előrelépést elérni, ez nem jelenti azt, hogy egyáltalán ne történt volna haladás" - mondta Angela Merkel nyilatkozatához hasonlóan.

Patthelyzet vagy sem

Az Eurologus uniós szakblog azt írta, hogy miután újságírók szembesítették Tuskot azzal, hogy Michel Barnier uniós főtárgyaló a brit főtárgyalóval, David Davisszel tartott múlt heti sajtótájékoztatóján háromszor is használta a patthelyzet kifejezést, az Európai Tanács elnöke azzal próbálta magát kivágni, hogy nem most kell retorikai fordulatokat elemezni, az ő szerepe az, hogy Európa egységét erősítse, illetve hogy pozitív, előremutató üzeneteket fogalmazzon meg. Az Eurologus szerint ekkor Juncker a védelmébe vette Barnier-t és megjegyezte: ő (Barnier) ha tehette volna, négyszer is használta volna a patthelyzet kifejezést, hogy aláhúzza az európaiak elégedetlenségét a tárgyalások állásával.