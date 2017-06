Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

A "brit Paks 2." többletköltségétől 35 évig nem szabadulhatnak a helyiek

Olcsóbbak a foszilis- és a zöldenergia-források, mint amennyiért fix áron meghatározták a britek Hinkley Point-i új blokkjában termelt áram felvásárlási árát. A fogyasztók fizethetik meg a díjemelkedést - állapította meg az ország számvevőszéke.

A fogyasztókra egy drága és kockázatos projektet terhelt a kormány, amikor megállapodott a Hinkley Point-i atomerőmű, harmadik C-blokkjának építésekor. A beruházás ráadásul az építkezés és a kivitelezés csúszásai miatt egyre drágább: a kezdetben tervezett 18 milliárd font (6300 milliárd forintos) helyett - becslések szerint - a végösszeg közel 30 milliárd font (10 500 milliárd forintba) lehet - írja a brit számvevőszék jelentése alapján a Sky News.

A hivatal emiatt úgy számolja, hogy a fogyasztókra is nagyobb költségeket terheltek, így 35 éven át jelenik majd meg a villanyszámlákban a projekt többletköltsége. Ez azt jelenti, hogy 6 milliárd font helyett 30 milliárdot kellene befizetniük.

Ezért nem csökkent a rezsi

Újabb kockázat a megtérülés tekintetében, hogy az erőművet építő - kétharmad részt a francia EDF és egyharmad arányban egy kínai nukleáris ipari vállalat tulajdonában álló - cég fix áron értékesíti a megtermelt áramot. A 92,5 fontos (32 375 forintos) megawattóránkénti árat még a 2012-es piaci viszonyok alapján állapították meg.

Azóta viszont mind a fosszilis, mind a zöldenergia termelési költségei csökkentek, ami miatt az egész árampiacon csökkentek az árak, vagyis a fogyasztók számlái részben azért nem csökkentek - alkalmanként drágultak -, mert a Hinkley Point-i beruházást kell megtéríteniük. Számlánként 10-15 font (3500-4300 forint) többletdíj juthat a fogyasztókra 2030-ig.

A számvevőszék jelentése viszont nem meri biztosra mondani, hogy a blokképítés nem éri majd meg: úgy fogalmaznak, hogy ez csak a jövőben derülhet ki.



Minisztérium: nem a fogyasztók fizetnek

Az EDF a jelentés kapcsán annyit közölt, hogy Hinkley Point a termelt kapacitásával együtt is jó megtérüléssel üzemel majd. A projekt bevételeiből pedig fizetni tudják majd a Sizewell C tervezett bővítését is. A brit energiaipari minisztérium szerint addig egy pennyt sem fizetnek a fogyasztók, amíg az erőmű fel nem épül. Utána pedig 6 millió háztartás juthat tiszta és megbízható áramellátáshoz, a beruházásnak köszönhetően pedig 26 ezer új munkahely jön létre.

Hasonló aggályok kísérik a magyarországi atomerőmű-bővítést, a Paks 2. projektet is: sokan vitatják, hogy az új blokk beruházási költsége bármikor megtérülhet, valamint azt, hogy a felvett orosz hitel akár középtávon megboríthatja a magyar központi költségvetést.

