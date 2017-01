Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

A Ford Mexikó helyett az USA-ban fejleszt

A Ford 700 millió dolláros beruházást hajt végre Amerikában, egyúttal törölte 1,6 milliárd dolláros mexikói beruházását. A Ford autógyártó és mobilitási vállalattá kíván fejlődni, élen járva az elektromos és önvezető autók fejlesztésében.

A Ford Motor 700 millió dolláros beruházással bővíti az amerikai Michigan államban működő Flat Rock összeszerelő üzemet a következő négy évben, 700 új munkahelyet teremtve. A beruházást abból az 1,6 milliárd dolláros összegből finanszírozza, amit korábban egy új mexikói üzem felépítésére szánt - közölte a cég.

A közlemény szerint a már meglévő, mexikói Hermosilloban működő üzemben gyártják majd az új generációs Focust. Ezzel lehetővé válik, hogy a Focus jelenlegi gyártási helyszínén, a Michigan állami Flat Rock összeszerelő üzemben kapacitást szabadítsanak fel két új modell gyártásához, megőrizve 3500 amerikai munkahelyet.

A Flat Rock összeszerelő üzemben a Ford Mustang és a Lincoln Continental modellek mellett high-tech elektromos és önvezető autók is készülnek majd, amihez 700 új munkahelyet hoznak létre.

Elektromos autókba fektetnek

A bejelentés szerint a következő öt évben 13 új elektromos hajtású modellt vezetnek be, ezekből hetet mutattak be kedden. A Ford 2020-ig 4,5 milliárd dollárt ruház be az elektromos hajtású autókba, takarékosabb, sokoldalúbb és erősebb modellekkel egészítve ki globális termékkínálatát.

A Ford autógyártó és mobilitási vállalattá kíván fejlődni, élen járva az elektromos hajtású és önvezető autók fejlesztésében és az új mobilitási megoldások kidolgozásában - áll a közleményben.

Kínálatunk bővítése és beruházásaink világosan jelzik azt a nézetünket, hogy 15 éven belül az elektromos autók globális kínálata túlnő majd a belsőégésű motorral hajtott modellekén - idézi a közlemény Mark Fieldst, a Ford elnök-vezérigazgatóját.

A Ford azt is bejelentette, hogy globális haszongépjármű-kínálatában honosítja meg elsőként azokat a hybrid hajtásláncokat, amelyekben a normál szívómotorok helyett EcoBoost erőforrások működnek, tovább javítva a teljesítményt és az üzemanyag-fogyasztást.

A Ford 2005 óta Észak-Amerikában több mint 520 ezer, globálisan pedig 560 ezer elektromos hajtású autót értékesített.

A vállalat azt tervezi, hogy feszített ütemben fejleszti tovább az elektromos hajtással kapcsolatos szolgáltatásokat - például az EV flottakezelést, illetve az útvonal-tervezési és telematikai megoldásokat.

A közlemény szerint a Ford értékesíti a legtöbb plug-in hybrid járművet az amerikai piacon, és a második legeredményesebb gyártó az Egyesült Államokban forgalmazott elektromos hajtású autók toplistáján.

A cég már több autógyárral is szándéknyilatkozatot írt alá egy ultragyors töltőhálózat kiépítéséről, már tesztelik a vezeték nélküli töltés technológiáját. A parkolóhelyek alá beépített berendezéseknek köszönhetően sosem fordulhatna elő, hogy az autósok megfeledkeznek járművük feltöltéséről.

A Ford Motor Company globális autóipari és mobilitási vállalat, amelynek központja a Michigan állambeli Dearborn. A cég mintegy 203 ezer alkalmazottat foglalkoztat, világszerte 62 gyártóüzemet működtet.