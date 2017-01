Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

A Hyundai duplájára növelné tervezett amerikai beruházásait

A Hyundai Motor Group dél-koreai autógyártó kilátásba helyezte, hogy megduplázza az Egyesült Államokban tervezett beruházásainak az értékét.

A cég kedden azt közölte, hogy öt év alatt összesen 3,1 milliárd dollár befektetést hajtana végre gyárainak a korszerűsítésére, az önvezető gépkocsik kutatására és egy új gyár létesítésére.

Csung Dzsin-heng, a társaság elnöke cáfolta, hogy a megválasztott amerikai elnök álláspontja miatt döntött volna így a Hyundai.

A közelmúltban a Toyota Motor Corp, a Ford Motor Co, a General Motors és a Fiat Chrysler is új amerikai beruházásokat jelentett be, miután a novemberben megválasztott amerikai elnök, Donald Trump importvámok kivetését helyezte kilátásba az amerikai piacra behozott, külföldön gyártott járművekre.

A Hyundai és Kia márkát gyártó Hyundai Motor Group azon autógyártók közé tartozik, amelyek csekély arányban gyártják helyben az Egyesült Államokban értékesített járműveiket.