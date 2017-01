Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

A Toyota is leléphet Nagy-Britanniából

A Toyota elnöke szerint a japán autóipari cég "azon gondolkodik", hogy angliai gyártóbázisa "miként élheti túl" Nagy-Britannia kivonulását az Európai Unió egységes belső piacáról.

Alfa Trader - több mint devizakereskedés. Átlátható, beavatkozásmentes, közvetlen. Kérje demószámláját még ma! Demószámla ITT

Theresa May brit miniszterelnök, aki a héten ismertette kormánya Brexit-tárgyalási célkitűzéseit, kijelentette: Nagy-Britannia nem maradhat az EU egységes belső piacának tagja sem uniós tagságának megszűnése után, mivel ha fenntartaná teljes jogú tagságát e piacon, ahhoz olyan feltételeket kellene teljesítenie, mintha nem is lépett volna ki az EU-ból.

Ucsijamada Takesi, a Toyota elnöke a Financial Timesnak May bejelentését kommentálva azt mondta,hogy a cég nagy-britanniai gyártóközpontjainak valamiképp versenyképesebbé kellene válniuk ahhoz, hogy átvészelhessék a brit kormányfő Brexit-terveiből eredő károkat. "Most már látjuk, hogy a brit miniszterelnök milyen irányba tart, és ezek után beszállítóinkkal együtt elkezdjük törni a fejünket azon, hogy cégünk ezt miként lesz képes túlélni" - fogalmazott a japán óriáscég vezetője a londoni gazdasági napilap csütörtöki ismertetése szerint.

Nem mondhatja azt, hogy nem lesz hatással a vállalatra, ha Nagy-Britannia a kormányfő szándékainak megfelelően kivonul az EU egységes belső piacáról. Ucsijamada részletek nélkül elmondta, hogy a Toyota tárgyalásokat kezdett a brit kormánnyal a nagy-britanniai gyártás versenyképesebbé tételének lehetséges módjairól.

A cég két angliai üzeme háromezer alkalmazottat foglalkoztat, és az Angliában gyártott járművek háromnegyedét a Toyota más EU-piacokra exportálja.

Nemrégiben egy másik japán autóipari óráscég, a Nissan is nagy-britanniai gyártásának lehetséges felszámolására figyelmeztette a brit kormányt. London ezután biztosítékokat adott a Nissannak arra, hogy a brit EU-tagság megszűnése után is versenyképes marad brit üzemeinek működése. Sem a cég, sem a brit kormány nem hozta nyilvánosságra, hogy e biztosítékok pontosan mit tartalmaznak.

A Nissan a legnagyobb autóipari vállalat Nagy-Britanniában. Sunderlandi üzeme 1986-ban nyílt meg, és azóta csaknem 9 millió jármű készült itt; ezek 80 százaléka külföldi piacokra került. A japán járműipari csoport eddig 3,7 milliárd font (több mint 1300 milliárd forint) értékű beruházást hajtott végre sunderlandi gyártóközpontjában. A cég adatai szerint a hétezer közvetlen alkalmazott mellett a sunderlandi Nissan-gyártól 28 ezer további brit munkahely függ a beszállítói hálózatban.

A brit gazdaság nagy ágazati érdekképviseleti szervezetei nemrégiben nyílt levélben figyelmeztették a brit kormányt arra, hogy ha Nagy-Britannia kedvezményes kereskedelmi megállapodás nélkül távozik az EU-ból, akkor az EU-piacra irányuló - jelenleg akadálymentes - brit áruexport 90 százalékát vámok terhelhetik. Az aláírók szerint ez például a brit autóiparra 10 százalékos költségtöbbletet róna, ami gyakorlatilag behozhatatlan versenyhátrányt jelentene.